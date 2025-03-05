4 أدوار للأسرة لمساعدة الطلبة على الاستذكار في رمضان

أفاد تربويون بأن أولياء الأمور يقع على عاتقهم دور كبير في مساعدة أبنائهم على التكيف مع الدراسة خلال شهر رمضان، حيث يواجه الطلاب 4 تحديات تحتاج إلى دعم داخل الأسرة، تتلخص في الإرهاق، قلة التركيز، اضطراب النوم، وتأثير الصيام على النشاط الذهني والبدني، وأكد الخبراء أن نجاح الطلاب في تحقيق التوازن بين الدراسة والعبادات يعتمد بشكل رئيسي على دعم الأسرة، التي يجب أن توفر بيئة مناسبة وجدولاً منظماً يضمن استمرار تحصيلهم الأكاديمي بكفاءة.

وتشير التربوية ياسمين زهرة إلى أن التخطيط الجيد للوقت هو العامل الأساسي الذي يساعد الطلاب على تحقيق النجاح في رمضان، موضحة أن غياب الجدول الزمني يجعل الطلاب يشعرون بالتشتت، خاصة مع وجود التزامات متعددة مثل الصلاة، العبادات، والمذاكرة، وتوصي الأسر بمساعدة أبنائها على وضع جدول يشمل أوقات الدراسة خلال الفترات التي يكون فيها الذهن أكثر نشاطاً، مثل بعد الفجر أو بعد الإفطار، مع تحديد أوقات للراحة للحفاظ على التركيز.

بيئة دراسية هادئة

وتوضح التربوية فوزية الشيخ أن الأجواء في المنزل تؤثر بشكل مباشر على قدرة الطالب على التركيز خلال رمضان، مؤكدة على ضرورة تخصيص مكان هادئ للدراسة بعيداً عن مصادر الإزعاج، مثل التلفاز أو الأحاديث العائلية الطويلة، لضمان بيئة تساعد على التركيز.

وتؤكد أن احترام وقت المذاكرة داخل الأسرة مهم جداً، حيث يجب أن يدرك جميع أفراد العائلة أن الطالب يحتاج إلى الهدوء خلال أوقات دراسته.

نوم منتظم

ويرى التربوي أيمن النقيب أن اضطراب النوم هو من أكبر المشاكل التي يواجهها الطلاب في رمضان، حيث يقول: «السهر الطويل والساعات غير المنتظمة للنوم تؤثر بشكل مباشر على مستوى التحصيل الدراسي، لأن قلة النوم تقلل من التركيز والقدرة على استيعاب المعلومات» ويوصي بضرورة أن يساعد أولياء الأمور أبناءهم في تنظيم أوقات النوم بطريقة تضمن لهم الراحة الكافية، مثل النوم مبكراً بعد صلاة التراويح، والاستيقاظ قبل السحور للحصول على وقت كافٍ للراحة.

دعم نفسي

وشدد التربوي الدكتور محمد البستاوي على أن الدعم النفسي والتشجيع من الأسرة له تأثير كبير على أداء الطلاب، فالكلمات الإيجابية والتقدير المستمر يمكن أن يعززا ثقة الطالب بنفسه، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات الدراسية في رمضان، ومن الضروري أن يشعر الطالب بأن جهوده مقدرة، سواء من خلال المكافآت البسيطة أو السماح له بأخذ فترات راحة مستحقة بعد الدراسة.