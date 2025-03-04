إطلاق المرحلة الثانية من «خبرة عمل تجريبية» لطلبة الثانوية

أطلقت وزارة التربية والتعليم المرحلة الثانية من برنامج «خبرة عمل تجريبية»، الذي يستهدف طلبة المرحلة الثانوية، بهدف تزويدهم بمهارات عملية وخبرات مهنية من خلال فرص تدريبية في مؤسسات القطاع الخاص خلال إجازة الربيع، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال الفترة من 24 مارس إلى 11 أبريل 2025.

سوق العمل

وأكدت الوزارة أن البرنامج يأتي في إطار جهودها لإعداد جيل مؤهل لدخول سوق العمل، عبر تطوير مهارات الطلبة العملية وتعريفهم بمتطلبات بيئة العمل، وتمكينهم من خوض تجربة مهنية حقيقية في مجالات متعددة، تشمل التكنولوجيا، والأعمال والمالية، والسياحة والضيافة، والصحة، والتعليم، والهندسة وغيرها.

شهادة

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الطلبة الراغبين بالمشاركة، أبرزها أن يكون المتقدم إماراتي الجنسية، ويتراوح عمره بين 15 و18 عاماً، ومسجلاً في المرحلة الثانوية بإحدى المدارس الحكومية، بمعدل تراكمي لا يقل عن 80 %، وحصوله على موافقة ولي أمره، وتقديم شهادة عدم ممانعة من المدرسة.

وأوضحت الوزارة أن عملية اختيار المشاركين ستتم وفق معايير تشمل المعدل الدراسي، والمهارات الشخصية والمهنية، والمقابلة الشخصية، والاهتمامات والميول المهنية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من التجربة التدريبية. ويستمر البرنامج خلال إجازة الربيع على أن يكون التدريب يومياً من الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، لمدة 20 يوماً لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، و10 أيام لطلبة الصفين التاسع والعاشر.

وأكدت الوزارة أنه يجري التنسيق مع عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتوفير بيئة تدريبية متكاملة للطلبة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن قائمة الجهات المشاركة في البرنامج.