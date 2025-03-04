27000 متقدم في المرحلة الأولى لمبادرة «كن معلماً» بأبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي أن عدد المتقدمين في الدفعة الأولى لمبادرة «كن معلماً» بلغ أكثر من 27 ألف متقدم، 88 % منهم من حملة الشهادات العليا (بكالوريوس وماجستير ودكتوراه)، ونشرت الدائرة في منصاتها الرقمية فيديوهات لمجموعة من المتقدمين من خلفيات مهنية متنوعة تشمل الأطباء والعسكريين والمهندسين والصيادلة والممرضين وأصحاب الأعمال، فضلاً عن المستشارين والمتخصصين في وسائط الإعلام والاتصالات، عبروا عن رغبتهم في تسخير خبراتهم لدعم مسيرة التعليم والارتقاء بها، ويأتي ذلك في إطار تعزيز التنوُّع في كوادر المعلمين، وسد الثغرة بين المعارف النظرية والتطبيقية، وتستهدف مَن يمتلكون مهارات تواصُل قوية وشغفاً بمشاركة المعارف.

وأوضحت الدائرة أنها ستختار بدقة 125 مرشَّحاً من المواطنين الإماراتيين والمقيمين ليكونوا الدفعة الأولى من المنتسبين للبرنامج، للانضمام إلى برنامج تدريبي مُكثَّف مدته عام واحد للحصول على دبلوم دراسات عليا، وبالشراكة مع جامعة أبوظبي وجامعة العين، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، وستوظِّف المرشَّحين الناجحين في مدارس الشراكات التعليمية في الإمارة.

ويقدِّم منهاج البرنامج المعارف والمهارات والأدوات اللازمة لإعداد المعلمين المستقبليين، تماشياً مع مفاهيم التدريس الحديثة، ويشمل أساسات تطوير الخطط التعليمية، وأنشطة تحسين تجارب التعلُّم، وتطوير أدوات التقييم الفعّالة، ويركز الدبلوم على إدارة الفصول الدراسية والقيادة واستراتيجيات التواصُل، بهدف تعزيز بيئة تعليمية تفاعلية وملهمة، وسيتعرَّف المشاركون في البرنامج إلى أساليب التدريس المبتكَرة، وسُبُل توظيف التكنولوجيا لتعزيز تأثير العملية التعليمية.