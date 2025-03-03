مدارس توعّي الطلبة لتحقيق التوازن بين الدراسة والعبادات في رمضان

بدأت مدارس عدة في الدولة بتنظيم جلسات توعوية لطلبتها لتهيئتهم نفسياً للدوام خلال شهر رمضان المبارك، وتعريفهم بالقيم والعادات المرتبطة به، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المدارس لتعزيز وعي الطلبة بأهمية الصيام، وتشجيعهم على تحقيق التوازن بين الدراسة والعبادات خلال شهر الصيام.

وفي هذا السياق، أكدت وئام جبر، مديرة المدرسة الأهلية الخيرية دبي - بنات، أهمية إيجاد توازن بين الدراسة والعبادات خلال شهر رمضان، مؤكدة أن المدارس تعمل على تعديل جداول الحصص الدراسية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة خلال هذا الشهر.

وقالت: «نحرص على تخفيف الأعباء الدراسية، وتقليل الواجبات المنزلية، بحيث لا تشعر الطالبات بالإرهاق، إضافة إلى تقديم نصائح لهن على إدارة يومهن بكفاءة دون التأثير في تحصيلهم الدراسي».

ومن جهتها، ترى تسليم كوثر، مديرة مدرسة السلام، أن شهر رمضان يعد فرصة ذهبية لتنشئة الطلبة على القيم الإيجابية، مثل التعاون والتسامح والانضباط الذاتي، وهو ما تسعى المدارس إلى تحقيقه من خلال برامجها التوعوية والأنشطة المرافقة. وأوضحت أن هذه المبادرات لا تقتصر على شهر رمضان فقط، بل ستستمر في تعزيز القيم الأخلاقية لدى الطلبة طوال العام الدراسي، لضمان تكوين شخصية متوازنة قادرة على تحقيق النجاح في مختلف جوانب الحياة. وأكدت أهمية توفير بيئة تعليمية مريحة خلال الشهر الفضيل، من خلال تقليل ساعات الدوام المدرسي، وتقديم أنشطة تفاعلية تتناسب مع طبيعة الشهر.

وقالت هبه تاجا، مديرة القسم الابتدائي في مدرسة المعارف، إن هذه الجلسات التوعوية تأتي في إطار تهيئة الطلاب نفسياً لشهر رمضان، مشيرة إلى أن الكثير من الطلبة، وخاصة في المراحل الدراسية الأولى، يحتاجون إلى توجيه حول كيفية الصيام والتعامل معه. وأضافت أن مدرستها تعمل من خلال هذه الجلسات على غرس قيم الصبر والتسامح والعطاء، كما تناقش مع الطالبات فوائد الصيام، ليس فقط من الناحية الدينية، ولكن أيضاً من الجوانب الصحية والاجتماعية، ما يساعدهم على تقبل فكرة الصيام بسلاسة ودون مشقة. وفي الجانب الثقافي واللغوي، أوضحت مروة علي مهيأ أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعريف الطلبة، خاصة غير الناطقين بالعربية، بالتراث الإسلامي والعربي من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التفاعلية.

وأضافت: نستثمر أجواء رمضان لتعزيز مفاهيم اللغة العربية، وندمج قصصاً رمضانية ضمن الحصص الدراسية، ما يساعد الطلبة على الارتباط بهذه القيم بطريقة مشوقة، كما نحرص على تعليمهم مفردات ومصطلحات متعلقة برمضان، ما يسهم في تعزيز هويتهم الثقافية.