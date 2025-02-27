«التربية»: الاختبارات التعويضية 24 مارس المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل خطة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025، والتي ستنطلق في 10 مارس المقبل وتستمر حتى 19 من الشهر ذاته، والتي تشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، مع التركيز على تنظيم مواعيد الاختبارات، وضوابط الغياب والإعادة، وآليات مكافحة الغش، والالتزام بالتعليمات الفنية والإدارية.

وأكدت الوزارة أن الاختبارات التعويضية ستعقد حصرياً للطلبة المتغيبين بعذر مقبول، وستبدأ في يوم الإثنين 24 مارس من سنة 2025، مشددة على عدم وجود فرصة أخرى للإعادة لمن لم يحضروا في هذه الفترة، وسيتم الإعلان عن الجدول التفصيلي لهذه الاختبارات، كما أكدت أن أي غياب عن الاختبارات الرسمية يجب أن يكون مرفقاً بعذر رسمي يتم تسليمه لإدارة المدرسة ورقياً في وقت مبكر.

وشددت الوزارة على ضرورة استخدام متصفح Secure Browser للطلاب الذين يستخدمون أجهزتهم الخاصة.