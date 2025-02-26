التعليم عن بعد أيام الجمعة في رمضان

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق مبادرة "رمضان مع الأسرة" لطلبة المدارس الحكومية، والتي تهدف إلى تعزيز التلاحم الأسري وترسيخ قيم الشهر الفضيل.

وبموجب هذه المبادرة، سيتم تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر رمضان للتعلم عن بُعد، مع استثناء الطلبة الذين تتضمن جداولهم اختبارات مقررة أيام الجمعة، حيث ستُعقد الاختبارات حضورياً وفقاً للجداول المعتمدة مسبقًا.

كما تشمل المبادرة أنشطة منزلية يشارك فيها أولياء الأمور، بهدف تعزيز القيم الأسرية والمهارات الأساسية للطلبة.

وأكدت الوزارة أن الكوادر التربوية ستنتظم في الدوام المدرسي أيام الجمعة، مع إمكانية استقبال الطلبة الراغبين في الحضور، شرط أن يتولى أولياء الأمور مسؤولية إيصال أبنائهم من وإلى المدرسة.