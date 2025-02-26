«التربية» تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الـ3 إلى الـ12، للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة منهاج وزارة التربية والتعليم، للعام الأكاديمي 2024 - 2025، والتي ستنطلق يوم الاثنين الموافق 10 مارس المقبل، في مواد المجموعة «A» التي تضم المواد الأساسية، وتستمر حتى 19 من الشهر ذاته، ويسبقها تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة «B» في الفترة من 3 وحتى 7 من الشهر نفسه.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز أساليب التعلم الحديثة، طبقت الوزارة التعليم القائم على المشاريع واستبدلت بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري لطلبة الحلقة الثانية، التي تشمل الصفوف من الـ5 إلى الـ8، مشاريع تعليمية تتطلب تنفيذ بحوث وتطبيقات عملية في المواد الأساسية، ويشمل النظام الجديد 4 مواد رئيسة، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات، وسيطلب من الطلبة تقديم مشاريع تعتمد على البحث والاستقصاء والتطبيق العملي بدلاً من أداء امتحانات تقليدية، وفي المقابل، ستظل مادتا التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية خاضعتين لنظام الامتحانات الكتابية، لضمان تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة في هذه المواد.

موجهات

وحددت الوزارة 8 موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2024 - 2025، وذلك لضمان تنظيم سير الامتحانات والتزام الطلبة الإجراءات المعتمدة في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، وتُعقد اختبارات الصفين الثالث والرابع ورقياً، مع إلزام الطلبة الحضور الواقعي إلى المدرسة لضمان سير العملية الامتحانية في بيئة مناسبة تحقق العدالة والمساواة بين جميع الطلبة.

وبالنسبة للصفين الخامس والتاسع في المدارس الحكومية، ستُجرى الامتحانات ورقياً في جميع المسارات، «التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية» مع التأكيد على إلزامية الحضور الواقعي للطلبة في المدارس في أثناء الاختبار.

أما في المدارس الخاصة، فسيتم تطبيق الاختبارات للصفين الخامس والتاسع بنظام ورقي وإلكتروني، وذلك وفقاً للمادة الدراسية، وأن يلتزم الطلبة الحضور الفعلي إلى المدرسة لأداء الامتحانات وفق التوجيهات الصادرة عن الوزارة. وفي ما يخص طلاب الصف الـ12، يعقد اختبار مادة اللغة الإنجليزية إلكترونياً، وأكدت الموجهات أنه يجب على جميع طلبة الصف الـ12 في المدارس الخاصة التوجه إلى مدارس التعليم العام الحكومي لأداء اختباراتهم، فسيتم ذلك تحت إشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.

كما شددت الوزارة على ضرورة إحضار الطلبة لأجهزتهم الحاسوبية الخاصة في فترة الامتحانات، وذلك لضمان جهوزيتهم الكاملة لأداء الاختبارات الإلكترونية بسلاسة ومن دون أي معوقات تقنية قد تؤثر في سير الامتحان.

وفي إطار الحرص على تطبيق مبدأ النزاهة والشفافية في الامتحانات، لا يُسمح للمعلمين بقراءة أسئلة الاختبارات المركزية، باستثناء الاختبارات الخاصة بطلبة الصف الثالث، فيُسمح للمعلم بقراءة الأسئلة فقط من دون تقديم أي تلميحات تتعلق بالإجابات، وذلك لضمان تقييم الطلبة وفقاً لقدراتهم الحقيقية.

ويستهل طلبة الصف الـ12 لجميع المسارات التعليمية، امتحاناتهم يوم 10 مارس المقبل، بمادة الفيزياء للعام والمتقدم والنخبة، ويؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحان العلوم التطبيقية في اليوم ذاته، وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة اللغة الإنجليزية، وفي تاريخ 12 مارس يؤدي الطلبة امتحان اللغة العربية، وأما في 13 من الشهر ذاته، يتقدم الطلبة لامتحان التربية الإسلامية، وفي 14 مارس يمتحن الطلبة مادة الكيمياء للمسارات الـ3، وفي يوم 17 من الشهر ذاته يستأنف الطلبة امتحاناتهم بمادة الرياضيات، وفي 18 مارس يتقدم الطلبة لامتحانات الدراسات الاجتماعية ويختتم بها امتحاناتهم طلبة المسار التطبيقي، ويختتم طلبة الصف الـ12 من المسارات الـ3 امتحاناتهم بمادة الأحياء يوم 19 مارس المقبل.