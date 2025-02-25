«هيئة المعرفة»: استثناء الطلبة الصائمين من حصص التربية البدنية في رمضان

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لـ«البيان» عن مجموعة من الإرشادات التي يتعين على المدارس الخاصة اتباعها خلال شهر رمضان الفضيل، بهدف توفير بيئة تعليمية تتناسب مع الأجواء الروحانية وتراعي احتياجات الطلبة الصائمين، بما يسهم في تعزيز تجربة التعلم خلال الشهر الكريم.

استثناء

وأوضحت الهيئة أن الطلبة الصائمين سيُستثنون من المشاركة في حصص التربية البدنية، مراعاةً لظروفهم الصحية خلال فترة الصيام. كما أكدت على أهمية توفير بيئة مدرسية تساعدهم على التكيف مع أجواء رمضان دون التأثير على تحصيلهم الدراسي.

تقليل ساعات الدوام المدرسي

وأكدت الهيئة أن عدد ساعات الدوام المدرسي خلال أيام الأسبوع لن تتجاوز خمس ساعات، مع ضرورة انتهاء الدوام في تمام الساعة 12 ظهراً يوم الجمعة، لتخفيف العبء على الطلبة والمعلمين خلال الشهر الفضيل، كما شددت على أهمية إشراك أولياء الأمور في تحديد مواعيد بدء وانتهاء اليوم الدراسي، بما يتناسب مع متطلبات الأسر.

تعديلات في بعض المدارس

وقررت بعض المدارس الخاصة بدبي أن يبدأ الدوام من الساعة 8:20 صباحاً حتى 1:20 ظهراً من الاثنين إلى الخميس، ومن 8:20 صباحاً حتى 11:20 صباحاً يوم الجمعة. وأكدت إدارات هذه المدارس أن هذه التعديلات تأتي استجابةً لتوجيهات الهيئة وحرصاً على راحة الطلبة.

بيئة تعليمية مرنة

وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة تعليمية مرنة تدعم استمرارية التعلم، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الشهر الكريم. كما تسعى الهيئة إلى تحقيق التوازن بين جودة التعليم وراحة الطلبة والمعلمين.

وأعربت الهيئة عن تهنئتها للطلبة وأولياء الأمور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، متمنية للجميع شهراً مليئاً بالخير والبركات، وداعيةً إلى استلهام القيم الإيجابية والعمل الدؤوب خلال هذه الفترة المباركة.