مدارس الدولة تدعو أولياء الأمور لتوقيع «ميثاق الشراكة»

دعت المدارس الحكومية في مختلف أنحاء الدولة أولياء الأمور إلى الإسراع بتوقيع «ميثاق الشراكة بين أولياء الأمور والمدرسة» للعام الدراسي 2024 - 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية وتنمية مهارات الطلبة وفق رؤية الدولة لإعداد جيل متميز علمياً ومهارياً.

ويحدد الميثاق الأدوار والمسؤوليات المشتركة بين المدارس وأولياء الأمور، بهدف توفير بيئة تعليمية داعمة تُساعد الطلبة على النمو أكاديمياً وسلوكياً، وتعزيز التواصل المستمر بين الطرفين لمتابعة تقدم الطلبة وتقديم الدعم اللازم لهم، كما يسعى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية دور أولياء الأمور كشركاء أساسيين في تحقيق النجاح التعليمي لأبنائهم.

وأكدت إدارات المدارس أن توقيع الميثاق إلزامي لجميع أولياء الأمور، وأن عدم استكمال التوقيع قد يؤدي إلى حجب النتائج الفصلية والنهائية للطالب، كما شددت على ضرورة المسارعة إلى استكمال الإجراءات عبر الرابط الإلكتروني المخصص.

وبخصوص آلية التوقيع، أوضحت المدارس أن الدخول إلى المنصة الخاصة بالتوقيع يتطلب استخدام الهوية الرقمية لولي الأمر، وفي حال عدم القدرة على إتمام التوقيع إلكترونياً، يمكن التوجه إلى المدرسة شخصياً، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية الأصلية لكل من ولي الأمر والطالب.

ويأتي هذا الميثاق في إطار حرص المدارس على ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية، حيث تؤمن بأن التعاون الفعّال بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية يُسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأداء الأكاديمي للطلبة، وتهيئة بيئة تعليمية متكاملة تُسهم في بناء شخصيات قيادية قادرة على الإسهام في تنمية المجتمع.

وأكدت إدارات المدارس أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهاتها لتعزيز جودة التعليم، وترسيخ التفاعل الإيجابي بين الأسرة والمدرسة، بما يدعم رؤية الإمارات في إعداد أجيال مؤهلة للريادة والابتكار في مختلف المجالات العلمية والمعرفية.

كما أشارت إدارات المدارس إلى أن ميثاق الشراكة يُعد وثيقة رسمية تعزز التزام أولياء الأمور دورهم في دعم المسيرة التعليمية، عبر متابعة أداء أبنائهم بانتظام، والتواصل المستمر مع الكادر التعليمي، والمشاركة الفعّالة في الأنشطة والمبادرات التي تسهم في تطوير بيئة التعلم.