«أنجز» تطبيق يحول تحديات الخدمات الرقمية إلى فرص

ابتكر الطالب أحمد صالح تطبيقاً ذكياً يحتوي على خدمات رقمية ويهدف إلى تيسير الخدمات الرقمية على المتعاملين وتوفير البيانات والمعلومات التي تساعد أصحاب القرار على تحويل تحديات هذه الخدمات إلى فرص لتطويرها بما يعزز استدامتها.

وقال صالح الذي يدرس تصميم الوسائط المتعددة بمعهد دبي للتصميم والابتكار، إن تطبيق «أنجز» يهدف إلى تحسين تجارب المتعاملين بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي نحو رقمنة خدمات المدينة الأكثر استخداماً ورفع مستوى سعادة المتعاملين، وبالتالي تحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو جعل دبي عاصمة رقمية عالمية.

وأوضح أن التطبيق يعتمد على 3 محاور أساسية وهي: القيادة والتطوير والتصميم، من خلال إطار تصميم الخدمة الرقمية فائق الجودة، حيث يحلل هذا الإطار النظام البيئي الرقمي الحالي من خلال مسح 1070 نقطة بيانات من 12 موقعاً، بغرض فهم النظام الحالي وتفكيكه وتطويره بشكل أفضل، بما يسمح بإعادة تخطيط رحلة المستخدم لجعل الخدمات الرقمية أكثر سهولة، ومواكبة الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، وما يصاحبها من تطورات تقنية متسارعة.

وقال إن الهدف الرئيسي من «أنجز» هو تبسيط الخدمات الرقمية الحالية عبر تصميم نظام حديث ومبتكر ويمكن المستخدمين من إنجاز معاملاتهم بشكل أكثر سهولة وشمولية وضمان الوصول للخدمات الرقمية لكل فرد.