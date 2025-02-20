«شارع الرياضيات».. تجربة تفاعلية لتعلم مبادئ المادة بتطبيقات ممتعة

نظمت مدارس خاصة بدبي فعالية تعليمية مبتكرة تحت عنوان «شارع الرياضيات» شارك فيها أكثر من 2000 طالب وطالبة من الصفوف من الأول حتى الـ 6، في تجربة تفاعلية تهدف إلى تعزيز حب الرياضيات من خلال تطبيقات عملية ممتعة، بعيداً عن الأساليب التقليدية في التدريس.

وأقيمت الفعالية في الساحات الخارجية للمدارس، حيث تم تحويل الساحات إلى فضاءات تعليمية مفتوحة تتيح للطلبة حل المسائل الرياضية في بيئة مشوقة تحفز التفكير النقدي والإبداعي، وتأتي المبادرة ضمن جهود مدارس البحث العلمي في دبي لتطوير أساليب تدريس مبتكرة تعتمد على التفاعل المباشر، وتبتعد عن الطرق التقليدية، لجعل التعلم أكثر متعة وتأثيراً.

تجربة فريدة

من جهتها، أكدت نجلاء الشامسي، رئيسة مجلس إدارة مدارس البحث العلمي، أن الفعالية جاءت لتكسر النمط التقليدي في تدريس مادة الرياضيات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي منها هو تعزيز التفاعل بين الطلبة والمادة العلمية بطريقة جديدة وممتعة.

وأكدت حرص المدارس على تقديم تجارب تعليمية مبتكرة تسهم في تطوير قدرات الطلبة، وتنمي مهاراتهم التحليلية، مفيدة بأن الرياضيات ليست مجرد معادلات وأرقام، بل أداة لفهم العالم من حولنا، لذلك، سعينا إلى تحويل التعلم إلى تجربة ممتعة تتيح للطلبة استكشاف الرياضيات من منظور جديد، وتُكسبهم مهارات حل المشكلات بطريقة إبداعية.

وذكرت أن الفعالية اعتمدت على منهجية تفاعلية فريدة، حيث تم إعداد محطات تعليمية متعددة، تضمنت ألغازاً رياضية، ومسابقات ذهنية، وتجارب حسابية ممتعة، إضافة إلى تحديات رياضية مبتكرة تحاكي المواقف الحياتية اليومية، مما ساعد الطلبة على استيعاب المفاهيم الرياضية بطريقة سهلة ومشوقة.

وفي السياق، أوضحت ليلى الذبدة، إحدى أعضاء فريق عمل مبادرة «شارع الرياضيات»، أن الهدف الأساسي من الفعالية هو إعادة تعريف تجربة تعلم الرياضيات، بحيث تصبح أكثر قرباً من الطلبة وأكثر تحفيزاً لهم، موضحة أن المبادرة تتم تحت إشراف 100 معلم وإداري.

تحقيق النتائج

وقالت الذبدة إن المبادرة تهدف إلى تخطي الطلبة حدود المعتاد في تعليم الرياضيات وتعلمها، لتحقيق النتائج المرجوة، سواء في تمكن الطالب من فهم الرياضيات فهماً عميقاً، أو بلوغه مرتبة الطلاقة العددية، والكفاءة الرياضية، واستخدام كل ما سبق في سيناريوهات الحياة الواقعية، وتحدياتها، مفيدة بأن هدف المدارس هو إزالة الحاجز النفسي الذي يشعر به بعض الطلبة تجاه مادة الرياضيات، وتحفيزهم على التعامل معها بطريقة أكثر مرونة وإبداعاً.

بدورهم، أعرب عدد من الطلبة عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث، حيث أكدوا أن التجربة لم تكن مجرد درس رياضي تقليدي، بل مغامرة تعليمية حقيقية، حفزتهم على التفكير بطريقة مختلفة، وزادت من شغفهم بمادة الرياضيات، خاصة أنها أتاحت لهم فرصة التفاعل مع زملائهم في إطار تعليمي ممتع ومشوق.