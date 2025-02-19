20 مؤسسة تعليمية تشارك بفعاليات شهر الابتكار في العين

أطلقت بلدية مدينة العين صباح أمس، فعاليات شهر الإمارات للابتكار وذلك في المقر الرئيس للبلدية، حيث تأتي هذه الفعالية كمنصة متميزة تجمع بين الأفكار الملهمة والمشاريع المبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في مدينة العين. كما تسعى الفعالية إلى تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزيز جودة الحياة من خلال استعراض حلول مبتكرة قادرة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

تميزت الفعالية بمشاركة استثنائية من بلدية العين عبر تقديم مجموعة من المشاريع الرائدة. وسلطت المشاريع الضوء على أهمية الابتكار كوسيلة لتطوير العمليات والخدمات التي تخدم سكان المدينة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة ورفاهية المجتمع. وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً من مختلف المؤسسات، حيث شاركت أكثر من 20 مؤسسة تعليمية، وتم تسليط الضوء على 11 مشروعاً مبتكراً من جامعة الإمارات.