9 مدارس في دبي تنال موافقات لتوسعة مرافقها ومبانيها

كشفت شمة المنصوري، مدير إدارة التصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، في تصريح لـ«البيان»، عن أن الهيئة منحت 9 مدارس خاصة الموافقة على توسعة مبانيها ومرافقها، ما أضاف بدوره 6,643 مقعداً دراسياً في هذه المدارس للعام الدراسي الحالي 2024 - 2025، ليصل بذلك إجمالي الطاقة الاستيعابية الإضافية في المدارس الخاصة بالإمارة إلى أكثر من 22500 مقعد دراسي تزامناً مع افتتاح 10 مدارس خاصة جديدة العام الدراسي الحالي.

وأشارت المنصوري إلى طلب 35 مدرسة خاصة إضافة فصول دراسية في مراحل تعليمية مختلفة، ما يعكس حالة الطلب المتزايد على الالتحاق بالمدارس الخاصة في الإمارة، التي حققت معدلات نمو متواصلة في أعداد طلبتها على مدى العامين الماضيين، بنسبة بلغت 6 % خلال العام الدراسي الجاري.

وأكدت مديرة إدارة التصاريح في الهيئة أن هذا النمو يعزز مكانة دبي وجهة تعليمية جاذبة تقدم خيارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات أولياء الأمور وتطلعاتهم، حيث تحتضن دبي 227 مدرسة خاصة تستقبل أكثر من 387 ألف طالب وطالبة وتطبق 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً.

و مدير إدارة التصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن قطاع التعليم الخاص في دبي يشهد نمواً متواصلاً يعكس التزام الإمارة بتوفير فرص تعليمية متنوعة ومتميزة تلبي تطلعات الطلبة وأسرهم.

يذكر أن العام الدراسي الحالي شهد افتتاح 10 مدارس خاصة جديدة في دبي تتوزع في مناطق مختلفة، هي: جميرا، ومنطقة دبي الجنوب، والمحيصنة الرابعة، والطوار، والعوير، والبرشاء جنوب، والقصيص 1.