«التربية» تعمم النسخة الأولية لهيكلية الامتحانات

عممت وزارة التربية والتعليم النسخة الأولية من هيكلية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، على الإدارات المدرسية والمعلمين عبر منصة التعلم الذكي، وتشمل الهيكلية المواد الدراسية ضمن فئة المجموعة «A» لطلبة الصفين الثالث والرابع، والصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، بينما تقتصر على مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية للصفوف من الخامس إلى الثامن.

ودعت الوزارة معلمي المواد إلى مراجعة الوثيقة، وتحديد أي أخطاء أو ملاحظات تتعلق بـ 12 مادة دراسية، وذلك عبر استمارة مخصصة، تتيح تصنيف التعديلات المطلوبة ضمن خمسة محاور رئيسة: صياغة السؤال، المهارات، الأمثلة، المصدر التعليمي، وأرقام الصفحات.

وحددت إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة في الوزارة مهلة ثلاثة أيام عمل لتلقي الملاحظات، بهدف تدقيق الهيكلية واعتمادها في الوقت المناسب، وتتضمن نواتج التعلم، ومعايير الأداء المتوقعة، والمهارات التي يقيسها كل سؤال، إضافةً إلى نوع الأسئلة والملاحظات الجانبية. كما تحدد مدة الامتحان، والدرجة القصوى، وطريقة التنفيذ، سواء كان الامتحان ورقياً أو إلكترونياً. وأكدت الوزارة أنها ستوفر هياكل الاختبارات المركزية لجميع المواد للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024 - 2025، وستتيحها للمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق مناهج الوزارة.