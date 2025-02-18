امتحانات الفصل الدراسي الثاني 10 مارس

تعقد امتحانات نهائية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025-2024 خلال الفترة من 10 مارس وتستمر حتى 19 مارس المقبل، وذلك وفقاً للبرمجة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وتشمل الامتحانات الصفوف: «الثالث، الرابع، التاسع، العاشر، الحادي عشر، والثاني عشر بجميع مساراته التعليمية».

ووفقاً للبرمجة الزمنية تعقد المدارس الاختبار التجريبي خلال الفترة من 3 حتى 7 مارس المقبل، وفي الفترة ذاتها يقدم الطلبة امتحانات مواد المجموعة B، في حين تبدأ إجازة الربيع للطلبة من 24 مارس حتى 13 أبريل 2025، وتبدأ إجازة الربيع للهيئات الإدارية والتدريسية من 31 مارس وتستمر حتى 13 أبريل 2025.

وتجري الامتحانات وفق معايير تقييم تركز على مهارات التفكير النقدي والفهم العميق، مع تقليل الاعتماد على الحفظ لتعزيز جودة التعليم، وستكون الامتحانات إلكترونية لبعض الصفوف، بينما ستعقد ورقياً لبعض المواد، وفقاً لطبيعة كل اختبار ومتطلبات المنهج.

استبدال

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز أساليب التعلم الحديثة، طبقت الوزارة التعليم القائم على المشاريع واستبدلت بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري لطلبة الحلقة الثانية، التي تشمل الصفوف من الـ5 إلى الـ8،

مشاريع تعليمية تتطلب تنفيذ أبحاث وتطبيقات عملية في المواد الأساسية، ويشمل النظام الجديد 4 مواد رئيسية، هي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، والرياضيات، حيث سيطلب من الطلبة تقديم مشاريع تعتمد على البحث والاستقصاء والتطبيق العملي بدلاً من أداء امتحانات تقليدية. وفي المقابل، ستظل مادتا التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية خاضعتين لنظام الامتحانات الكتابية، لضمان تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة في هذه المواد.

تطوير

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير نظام التقييم ليكون أكثر توافقاً مع متطلبات سوق العمل المستقبلي، حيث يساعد التعلم القائم على المشاريع في تنمية مهارات مثل الابتكار، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، وهي مهارات أساسية لتعزيز جاهزية الطلبة لعالم متغير.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم دليلاً شاملاً لتفعيل التعليم القائم على المشاريع للصفوف من الـ5 حتى الـ8 خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2024.

مدارس: لا إعادة لـ«الاختبارات التكوينية»

حذرت إدارات مدارس حكومية من غياب الطلبة خلال فترة الاختبارات التكوينية الثانية، مؤكدة عدم السماح بإعادة أي اختبار إلا بعذر مقبول، وشددت على ضرورة التزام الطلبة بالحضور وفق الجداول المعتمدة، موضحة أن مدة كل اختبار 45 دقيقة، وأن الدرجة النهائية تبلغ 50 درجة.

ووفقاً لضوابط وزارة التربية والتعليم، تُجرى الاختبارات ورقياً في 4 مواد، هي: «الرياضيات، الفيزياء، اللغة العربية، واللغة الإنجليزية»، كما يخضع الطلبة لاختبارات إلكترونية عبر بوابة LMS في الدراسات الإسلامية، الدراسات الاجتماعية، والأحياء أو الكيمياء «كمادة اختيارية».

وانطلقت أمس اختبارات التقويم التكويني الثاني للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 - 2025 لطلبة الصف الـ 12 بجميع مساراته «العام، المتقدم، التطبيقي، والمتكامل»، في بعض المدارس، بينما تنطلق في مدارس أخرى اليوم الموافق لـ 18 فبراير، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق لـ 25 فبراير 2025.

وبحسب الجدول المعتمد، أدى الطلبة اختبار التربية الإسلامية، ويؤدون اليوم اختبار الدراسات الاجتماعية، ثم الرياضيات يوم الأربعاء، واللغة الإنجليزية يوم الخميس، على أن يُختتم الأسبوع باختبار اللغة العربية يوم الجمعة، وتُجرى اختبارات العلوم يومي 24 و25 فبراير، حيث يؤدي طلبة المسار العام والمتقدم اختبار الفيزياء، بينما يتقدم طلبة التطبيقي لاختبار العلوم التطبيقية، فيما يخضع طلبة المسار العام لاختبار الكيمياء أو الأحياء.