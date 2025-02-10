5 أيام إجازة لطلبة مدارس خاصة في دبي من اليوم حتى الجمعة

منحت مدارس خاصة في دبي، تدرس المنهاج البريطاني، طلابها إجازة لمدة 5 أيام، تبدأ من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل، على أن يستأنف الطلاب الدراسة يوم الاثنين الموافق 17 فبراير الجاري.

جاء ذلك في إطار ما يُعرف بـ «عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني»، والتي تهدف إلى منح الطلاب فرصة للراحة والتجديد الأكاديمي بعد فترة من الاختبارات والتقييمات المكثفة، وتعتبر تلك إجارة تطبق وفقاً لطبيعة دراسة المنهاج البريطاني محلياً ودولياً.

وأرسلت إدارات المدارس رسائل إلى أولياء الأمور عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، تعلمهم ببدء العطلة وعدم وجود حصص دراسية خلال هذه الفترة، مؤكدة أن هذه العطلة تتماشى مع التقويم المدرسي المعتمد من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والتي تشجع على تنظيم فترات راحة دورية لتعزيز الأداء الأكاديمي للطلاب.

وخلال العطلة، طلبت المدارس من الطلاب استغلال الوقت في القراءة والبحث عن المعرفة خارج إطار المنهج الدراسي، بهدف تنمية مهاراتهم الثقافية والاجتماعية، كما شجعت المدارس أولياء الأمور على دعم أبنائهم في استغلال هذه الفترة بشكل مثمر، من خلال المشاركة في الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تساهم في تنمية شخصياتهم.

وأشار مديرو مدارس إلى أن هذه العطلة ستكون مفيدة للطلاب، حيث ستوفر لهم فرصة للراحة الجسدية والذهنية، بالإضافة إلى إتاحة الوقت للمراجعة الأكاديمية وتصفية الذهن من أعباء الدراسة، كما ستستغل المدارس هذه الفترة في عقد دورات للكادر التعليمي، ومراجعة الخطط والأهداف.