بدء التسجيل في المسار المتقدم لطلبة الحلقة الثانية «الحكومية»

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في المسار المتقدم لطلبة الحلقة الثانية من الصف الخامس إلى الثامن في المدارس الحكومية، وذلك للعام الدراسي 2025 - 2026، وأوضحت الوزارة أن التسجيل سيكون متاحاً خلال الفترة الممتدة من اليوم حتى 7 مارس 2025 عبر موقعها الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أن التسجيل يشمل مواطني الدولة وأبناء المواطنات من حملة خلاصة القيد، على أن يتم اختيار الطلبة وفقاً لمعايير أكاديمية محددة، تشمل تحقيق الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة في المواد الأساسية، بالإضافة إلى التقيّد بالنطاق السكني للمدرسة المتقدم إليها الطالب.

وأشارت الوزارة إلى أن طلبات التسجيل ستخضع لعملية تدقيق قبل إصدار الموافقات المبدئية، حيث سيتم إشعار أولياء الأمور بحالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض في حال عدم استيفاء المعايير المطلوبة. أما الطلبات غير المكتملة أو التي لا تتوافق مع النطاق السكني، فستُعاد لاستكمال البيانات اللازمة.

وأضافت الوزارة أن القبول النهائي للطلبة المتقدمين يتطلب اجتياز اختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وفقاً لمعدلات محددة، حيث يشترط حصول طلبة الصف الخامس على 90% في اللغة الإنجليزية والرياضيات، وطلبة الصفوف السادس والسابع والثامن على 80% في اللغتين والرياضيات، إضافةً إلى معدل 80% في العلوم لجميع المستويات. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على جميع تفاصيل عملية التسجيل، مؤكدةً التزامها بتوفير فرص تعليمية متميزة وفق أعلى المعايير الأكاديمية.