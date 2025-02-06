مدارس في دبي تصرف الطلبة مبكراً قبل انطلاق طواف الإمارات

صرفت عدد من المدارس في دبي الطلبة مبكراً اليوم "الخميس"، نظراً لتأثر بعض المناطق بانطلاق طواف الإمارات للسيدات، الذي يُقام في الفترة من 6 إلى 9 فبراير، وأبلغت إدارات المدارس أولياء الأمور بالقرار عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إرسال إشعارات نصية لضمان إبلاغ الجميع، فيما اختارت مدارس التعلم عن بعد لطلابها.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ماهر حطاب المدير العام للمدارس الأهلية الخيرية أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي منحت إدارات المدارس الصلاحية لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لظروف كل مدرسة، سواء بتحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد، أو صرف الطلبة مبكراً، أو حتى إلغاء الدوام المدرسي بالكامل إذا دعت الحاجة.

وأضاف: "حرصت المدارس على اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة الطلبة وتسهيل مغادرتهم في الوقت المناسب دون أي ازدحام أو تأخير."

وقال: حرصنا على صرف الطلبة مبكراً من مدارس الأناث والذكور نظراً لتجنب أي تأثير مروري بسبب السباق.

واشار إلى أن سلامة الطلبة والطالبات هي الأولوية، واتخذنا هذا القرار بعد تقييم دقيق للحركة المرورية حول المدرسة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الخروج.