عبدالعزيز النعيمي: المسابقات تحفز الطلبة على إيجاد حلول بيئية مستدامة

أكد الشيخ عبدالعزيز النعيمي المستشار البيئي لحكومة عجمان لـ«البيان» أهمية طرح مبادرات ومسابقات لطلبة المدارس والجامعات لزيادة الوعي لديهم بالقضايا البيئة وتعزيز مشاركتهم في بناء مستقبل مستدام وتحفيزهم على إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه المناخ والاستدامة.

جاء ذلك على هامش الحفل الذي نظمته الجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية في دبي لتوزيع جوائز مسابقة «تحدي عباقرة الاستدامة» للطلبة المبدعين لابتكار نسخة الأجهزة الصديقة للبيئة، وذلك في حرمها مساء أمس الأول.

وأشار النعيمي إلى أن الأفكار العملية التي طورها الطلاب خير دليل على إبداعهم والتزامهم المسؤولية البيئية، وهي مفاهيم تبرز مستقبل الأجهزة المنزلية عبر الجمع بين التقنيات المتطورة ومبادئ الاستدامة. وشهد حفل توزيع الجوائز تكريم 3 مشاريع استثنائية، تميزت بالإبداع وقابلية التطبيق والفعالية الكبيرة في التصاميم الصديقة للبيئة.

وحصل الطالب سانجاي أديبالي على الجائزة الأولى عن مشروعه إنرجيل، وهو حل رائد لتوفير الطاقة ذاتياً بالاعتماد على التقاط الحرارة الضائعة في أثناء الطهي وتحويلها إلى طاقة كهربائية، ويدعم المشروع الاستغناء عن الشبكة الكهربائية باستخدام مولدات كهرو حرارية مطلية بهلام ماص للحرارة، كما يمكن تطبيقه على نطاق واسع وبتكاليف مقبولة.

وحلت في المركز الثاني كوشي كانشانداني، إذ قامت بتطوير نظام إيكو كلين، وهو حل مبتكر لتحسين أداء الغسالات باستخدام تكنولوجيا تنقية أنابيب الكربون النانوية، ويتيح هذا الحل إعادة تدوير الماء المستخدم في الغسيل، ما يسهم بشكل ملموس في خفض استهلاك المياه والطاقة مع ضمان إعادة استخدام آمنة.

وحلت أنانيا مانيكاندان في المركز الثالث عن مشروع سون فاك، وهو مكنسة كهربائية آلية تعمل بالطاقة الشمسية، وتدمج بين نظام الملاحة باستخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة تحكم أنترنت الأشياء ومواد مستدامة. ويقدم هذا المشروع الصديق للبيئة بديلاً عن أجهزة التنظيف التقليدية، ويمنح كفاءة استهلاك الطاقة وسهولة الاستخدام الأولوية.