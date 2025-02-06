آلية جديدة لاحتساب الغياب في المدارس تعتمد على الحصص الدراسية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم نظاماً محدثاً لاحتساب الغياب في المدارس، يستند إلى تسجيل الغياب وفق الحصص الدراسية بدلاً من الطريقة التقليدية التي تعتمد على اليوم الدراسي بالكامل، ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز دقة متابعة حضور الطلبة وضمان الاستفادة القصوى من اليوم الدراسي، ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز الانضباط الأكاديمي، ورفع مستوي التزام الطلبة بالدوام المدرسي.

وبموجب الآلية الجديدة، سيتم احتساب الغياب بناء على الحصص الـ 8 اليومية، حيث يسجل غياب الطالب ليوم دراسي كامل في نظام «المنهل» إذا غاب الطالب عن جميع الحصص، كما أنه في حال تأخر الطالب أو استئذانه لـ 3 حصص فأكثر خلال اليوم، سيتم اعتباره غائباً ليوم دراسي كامل.

ويشمل النظام الجديد فرض إجراءات انضباطية على الغياب المتكرر دون عذر رسمي، حيث يتم تسجيل مخالفة من الدرجة الثانية وخصم 8 درجات من درجة السلوك، أما إذا غاب الطالب عن حصة واحدة فقط، فسيظهر غيابه عن تلك الحصة تحديداً دون احتسابه كيوم كامل.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الالتزام المدرسي، والحد من الغيابات غير المبررة، وضمان استثمار الطلبة لحصصهم الدراسية بشكل فعال، مما يسهم في تحقيق التميز الأكاديمي.

كما وفرت المدارس الحكومية قنوات تواصل متعددة مع أولياء الأمور للرد على استفساراتهم المتعلقة بسياسة الغياب الجديدة، حرصاً على تحقيق وضوح أكبر في آلية التطبيق.

من جانبها، قامت مدارس حكومية بتوجيه تعميم إلى أولياء الأمور، يفيد بضرورة تعبئة نموذج الغياب في حال غياب الطالب عن اليوم الدراسي أو عدم قدرته على الحضور لأي سبب كان.

كما أكدت أنه في حال كان الغياب بسبب مرضي، يجب إرفاق صورة من العذر الطبي أو موعد طبي، أو توضيح الأسباب الأخرى التي استدعت الغياب، مثل حالات الوفاة أو السفر. وشددت الإدارات على ضرورة إرسال الأعذار المذكورة قبل نهاية كل يوم دراسي، وذلك لتجنب احتساب غياب الطالب دون عذر، مما قد يؤثر على درجة السلوك.