جامعة الإمارات تدشن فعاليات «الإمارات تبتكر 2025»

دشنت جامعة الإمارات، أمس، فعاليات «الإمارات تبتكر 2025»، حيث يأتي هذا الحدث كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز ثقافة الابتكار وترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أبرز رواد الابتكار عالمياً، وشهد إطلاق الفعاليات معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والقيادة العليا للجامعة، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، والطلبة المهتمين بمجال الابتكار.

وتشمل فعاليات «الإمارات تبتكر 2025» التي تنظمها الجامعة مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، أبرزها معرض الابتكارات 2025، وجلسات حوارية وورش عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز التفكير الإبداعي وتطوير الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية. وتؤكد الجامعة من خلال هذه الأنشطة التزامها الراسخ بدعم رؤية دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية.

وقال زكي نسيبة: «إن «الإمارات تبتكر 2025» يُمثل فرصة مميزة لتطوير نمط تفكير يفتح آفاقاً جديدة للإبداع، ويشجع على التجربة المدروسة، ويقدّم حلولاً مبتكرة تُسهم في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

كما يبرز هذا الحدث التزام جامعة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الأهداف الطموحة لدولة الإمارات»، مشيراً إلى أن شهر الابتكار يُعد دعوة مفتوحة لكل فرد في مجتمع الجامعة من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين، للمساهمة الفعالة في هذه الجهود من خلال التعلم المستمر، والتفكير الإبداعي، وطرح الحلول المبتكرة وتقييمها بالتجارب العملية، والمشاركة البحثية، ونشر المعرفة، مما يُعزز دور الجامعة كمركز رائد في الابتكار والإبداع.

كما تم تكريم الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار في دورتها العاشرة، والتي شملت تسعة مشاريع متميزة، وذلك في حفل إطلاق فعاليات «الإمارات تبتكر 2025» في الجامعة.

وأشاد عدد من الطلبة المبتكرين في جامعة الإمارات بجهود الجامعة لدعم واحتضان الابتكارات والاحتفاء بالمبتكرين، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والمعرفة، وبيئة محفزة لتطوير وتنفيذ الأفكار والمشاريع المستقبلية.