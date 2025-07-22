هيئة المعرفة بدبي تدعم برامج صيفية متنوعة لتعزيز التعلم المستمر

أبرمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عدداً من الشراكات الاستراتيجية، لتقديم مجموعة متنوعة من المخيمات الصيفية والبرامج التعليمية الشاملة، التي تستهدف الطلبة من مختلف الأعمار والمهارات، في إطار التزامها الراسخ بتمكين أفراد المجتمع، وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة.

وتأتي هذه المبادرات النوعية، دعماً لأهداف حملة #وجهات_دبي الصيفية، التي ينظّمها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتماشياً مع استراتيجية دبي للتعليم 33، التي تُعلي من شأن التطوير الشخصي والمهني المستمر لطلبة من مختلف الأعمار، إذ تهدف البرامج الصيفية المدعومة من الهيئة، إلى توفير تجارب تعليمية وثقافية غنية ومتاحة لجميع الطلبة خلال العطلة الصيفية.

وقالت ريم وليد رئيس قسم تطوير المهارات وجودة حياة الطلبة بالإنابة في الهيئة: «تعكس المبادرات الصيفية، التزام الهيئة المتواصل بدعم التعلُّم مدى الحياة، وتعزيز تطور مجتمعنا، وسواء أكانت الشراكة من خلال برامج ريادة الأعمال المبتكرة، أو الأنشطة الشاملة، أو فرص التدريب المتميزة، نحن فخورون بالعمل مع شركائنا، لتقديم فرص تمكّن الطلبة في جميع مراحل رحلتهم التعليمية والحياتية».

وأضافت: «تنسجم هذه البرامج بشكل وثيق مع استراتيجية التعليم 33، التي تهدف إلى إلهام عقلية النمو المستمر لدى طلبتنا، وفتح آفاق جديدة أمامهم للتميز والازدهار، ليس فقط في بيئة المدرسة، بل في جميع جوانب الحياة المستقبلية.

كما نعتزّ بأن تكون هذه المبادرات مواكبة لأهداف حملة #وجهات_دبي الصيفية، بما لها من أثر إيجابي في إثراء فترة العطلة الصيفية بأنشطة متنوعة ومفيدة».

مبادرات

ومن أبرز المبادرات والبرامج المدعومة من الهيئة المخيم الصيفي «في بيتنا رائد»، لدعم ورعاية جيل جديد من المبتكرين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

والذي تدعمه الهيئة، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، مشاركة الطلبة في المخيم، يهدف هذا الدعم إلى تعزيز روح الإبداع والعمل الجماعي، وتطوير فكر ريادة الأعمال لدى الجيل القادم من القادة.

وسيخوض المشاركون تجربة عملية متكاملة، بمشاركة أفراد العائلة، يتعلمون خلالها كيفية تطوير تطبيقات عملية، تعكس أفكارهم الريادية، وسيتبع ذلك فرصة لتقديم مشاريعهم الناشئة أمام لجنة مختصة، والسعي للحصول على التمويل اللازم لتحويل أفكارهم إلى واقع.