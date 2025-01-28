800 تخصص تقدمها جامعات «الأكاديمية العالمية» و«دبي للمعرفة»

كشف مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، لـ«البيان»، أن المدينة توفر مرافق سكنية متميزة، بإدارة عملاء مثل «كيه إس كيه هومز»، و«ذا ميرياد»، إلى جانب منشآت متخصصة لتلبية احتياجات المؤسسات الأكاديمية الرائدة.

وأفاد أن «المجمع» و«المدينة»، استقبلا خلال العام الماضي عدداً من المؤسسات الأكاديمية العالمية المرموقة، مثل جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، وجامعة سيمبيوسيس الدولية من الهند.

وقال: «إن انضمام هذه الجامعات للمجمع والمدينة التي تقدم في مجملها ما يزيد على 800 تخصص، ساهم في تعزيز مجتمعنا التعليمي المتنوع الذي يضم أكثر من 33500 متعلم من أكثر من 170 جنسية.

ويلعب هذا التنوع دوراً محورياً في دعم «استراتيجية التعليم 33» في دبي، التي تهدف إلى بناء المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، وتعزيز ريادة دبي عالمياً لتكون بين أفضل 10 مدن عالمية في جودة التعليم.

وجهة رائدة

وأكد جناحي، أن المجمع يعد الوجهة الرائدة على مستوى المنطقة للتعلم المستمر، وتعتبر «المدينة»، المركز الإقليمي للتميز الأكاديمي، مؤكداً التزام مجموعة تيكوم بدعم اقتصاد المعرفة في دبي والإمارات العربية المتحدة.

وقال جناحي: «تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية، مثل «مئوية الإمارات 2071»، وأجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية التعليم 33 في دبي، وأجندة دبي الاجتماعية 33، تركز مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة على استقطاب الجامعات العالمية المرموقة وتزويد الطلاب بالمهارات المستقبلية اللازمة».

وأضاف: «إن ذلك يبرز من خلال استضافة مجموعة واسعة ومتنوعة من الجامعات والمعاهد التدريبية والأكاديميات المهنية ذات الشهرة العالمية، مثل جامعة برمنغهام، وكلية «إس بي جاين» للإدارة العالمية، ومدرسة واشنطن للبروتوكول، ومعهد تشارترد للبناء».

تعليم متطور

وأوضح أن هذا التنوع في المؤسسات الأكاديمية الرائدة يقدم مسارات تعليمية متطورة تواكب المعايير العالمية، بما يعزز جاذبية دبي كوجهة تعليمية مفضلة، ويكرس مكانتها كمركز عالمي لإعداد الجيل القادم من القادة المؤثرين.

وبسؤاله حول أبرز التخصصات الأكاديمية التي تلقى رواجاً بين طلاب المنطقة، أفاد مدير المجمع، أن الطلب على البرامج التي تعد الطلبة لسوق العمل المتغير بشكل سريع، تزايد في الآونة الأخيرة.

بما في ذلك مجالات تخصص جديدة تتمحور حول القطاعات التحويلية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. وأوضح، أن المؤسسات الأكاديمية القائمة ضمن مجمعاتنا، مثل جامعة ولونغونغ دبي وجامعة ميدلسكس دبي، تقدم مجموعة واسعة من البرامج في هذه المجالات، مما يتيح للطلبة اكتساب المهارات والخبرات الضرورية لدفع عجلة الابتكار المستدام.

أهداف

وأفاد بأن مجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية يضمان نخبة من أبرز المؤسسات التعليمية الرائدة، والتي تقدم برامج أكاديمية للطلاب على اختلاف مجالات تخصصهم بهدف إعدادهم لوظائف المستقبل، مثل برنامج الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية الذي أطلقته جامعة ميدلسكس دبي في بداية العام الدراسي 2024 – 2025.

والذي يتضمن ثمانية تخصصات بما فيها التمويل والابتكار وريادة الأعمال وإدارة الرعاية الصحية، بما يتيح للطلبة اختيار أفضل تجربة تعلم تلبي احتياجاتهم وتمكنهم من تحقيق أهدافهم المهنية المنشودة.