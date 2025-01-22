«التربية» توجه المدارس بتقييم الطلبة وإعداد خطط الدعم

وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الحكومية بتنفيذ تقييمات مدرسية لقياس كفايات الطلبة المعرفية والمهارية خلال شهر فبراير المقبل، كما طالبتهم بإعداد خطة لدعم الطلبة وسد الفاقد المهاري والتعليمي في مختلف المراحل التعليمية، اعتماداً على بيانات نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2025-2024.

ووفرت الوزارة للإدارات المدرسية أطر وأدلة لدعم تنفيذ التعلّم والتقييم المبني على المشاريع المدرسية يحاكون التوجّه الجديد من التقييم، حيث أدخلت الوزارة تعديلات جديدة على سياسية التقييم لطلبة الحلقة الثانية.

وفعلت التعليم القائم على المشاريع للصفوف من الخامس حتى الثامن خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2024، لتحل المشاريع محل امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 4 مواد أساسية «اللغتين العربية والإنجليزية، والعلوم و الرياضيات».

ويتقدم الطلبة للامتحانات في مادتي التربية الإسلامية والدراسيات الاجتماعية. وأكدت الوزارة ضرورة الاستناد إلى هذه الأدلّة لأنها توفر إرشادات حول اختيار المحتوى، واستخدام البيانات لتحديد الفجوات، ومواءمتها مع الأهداف التعلمية للمشاريع.

موضحة أن الأدلة تشرح استراتيجيات فرق العمل الجماعي، وضمان تحمل المسؤولية، ودعم الطلاب ذوي المهارات المختلفة، بما في ذلك ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة والطلاب الموهوبون، فضلاً عن تقديم الأسئلة الخاصة بقياس مدى فهم الطالب للمعارف والمهارات في تطبيق المشروع ومعايير التقييم التي يجب تطبيقها لقياس ذلك.

وذكرت الوزارة أن الفصل الدراسي يشهد جلسات متابعة ومراقبة لتطبيق التقييمات على مستوى المدرسة، وعلى مستوى الفرع المدرسي وقطاع التطوير المدرسي، لضمان جودة التنفيذ والتقييم، فضلاً عن توظيف أنظمة لمتابعة التقارير للتحقق من الامتثال للمعايير والمواعيد النهائية في تطبيق التقييم والتعلّم المبني على المشاريع.

وأكدت الوزارة على ضرورة مراعاة عوامل متنوعة عند تطبيق خطة الدعم، بحيث تتضمن تخصيص الوقت المناسب لتطبيق خطط التدريس والتدخل ضمن الجدول الدراسي، وتحديد الممارسات التعليمية الفعالة وفق الأهداف التعليمية.

والاستفادة من مجتمعات التعلم المهنية والأبحاث لتحديد الممارسات التعليمية الفعالة لأهداف التعلم الخاصة، وأخيراً قياس مدى فعالية خطط التدخل من خلال أساليب التقييم المتنوعة، وفي الوقت ذاته طالبت المعلمين بضرورة استخدام البيانات الخاصة بالتقييمات لتكييف أساليب وطرق التدريس لتلبية احتياجات الطلبة، والحرص على وضع خطط الدعم الأكاديمي بدلاً من التركيز على إنهاء المنهج الدراسي فقط.