55 طالباً وطالبة يشاركون في برنامج تدريبي بأكاديمية الشارقة للفضاء

رسخت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك مكانتها مؤسسة تعليمية متخصصة في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة تطورات قطاع الفضاء والفلك.

وفي ظل تسارع الابتكار العلمي، أطلقت الأكاديمية برنامجاً تدريبياً صيفياً استقطب 55 طالباً وطالبة من جامعات محلية ودولية، بهدف تعزيز معارفهم العلمية وتزويدهم بتجارب تطبيقية متقدمة.

وشكل البرنامج منصة تعليمية متكاملة جمعت بين الجانب النظري والتطبيقي، حيث أتاح للمشاركين فرصة التعامل المباشر مع أجهزة فلكية متطورة، والاطلاع على أحدث تقنيات الرصد والتحليل.

وأعرب الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، عن اعتزازه بتخريج نخبة من الطلبة المشاركين في البرنامج التدريبي الصيفي، مؤكداً أن الأكاديمية تواصل دورها كجهة علمية رائدة في المنطقة، بفضل بيئتها التعليمية المتكاملة وتجهيزاتها الحديثة التي تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي.