مطالب باستكمال النماذج الصحية لإجراء الفحص الشامل للطلبة

طالبت مدارس حكومية أولياء أمور طلبة الصفين الخامس والتاسع بضرورة استكمال النماذج الصحية، ونماذج الموافقة الخاصة بأبنائهم، استعداداً لإجراء الفحص الشامل السنوي.

وأوضحت إدارات المدارس، عبر وسائل التواصل المدرسية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بسياسات الصحة المدرسية، التي تهدف إلى متابعة صحة الطلاب بشكل دوري، وضمان سلامتهم، بما يتماشى مع أعلى المعايير الصحية المعتمدة.

وأكدت المدارس أن الفحص الشامل يعد جزءاً أساسياً من جهودها، للحفاظ على صحة الطلاب ومتابعتهم الصحية بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هناك عدداً من أولياء الأمور لم يسلموا النماذج الصحية المطلوبة حتى الآن، مما يستدعي منهم التعاون بسرعة تعبئة البيانات اللازمة، وإعادتها مع الطلاب قبل إجراء الفحص.

ويهدف الفحص الشامل إلى تعزيز صحة الطلاب، من خلال الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية قد تتطلب متابعة طبية، بما يضمن سلامتهم وتهيئتهم بشكل جيد لاستكمال مسيرتهم التعليمية في بيئة صحية وآمنة.

كما أشارت إدارات المدارس إلى أن هذا الفحص يساعد في بناء صورة متكاملة عن الحالة الصحية للطلاب، مما يسهم في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صحتهم.

ودعت المدارس الحكومية أولياء الأمور إلى دعم جهودها الرامية إلى ضمان استفادة جميع الطلاب من هذه الخدمة الصحية المهمة، مؤكدة أن التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور ضروري لتحقيق هذه الأهداف، والمساهمة في توفير بيئة تعليمية مثالية، التي من شأنها أن تعكس الحرص المشترك على مصلحة الأبناء ومستقبلهم.

وأفادت إدارات مدرسية بأن العيادات المدرسية تلعب دوراً مهماً في تعزيز صحة ورفاهية الطلاب، وتقليل الغياب عن المدرسة بسبب المشاكل الصحية، وتعزيز الوعي الصحي والممارسات الصحية الجيدة بين الطلاب.

وتساعد العيادات المدرسية في الحفاظ على صحة الطلاب، وتعزز قدرتهم على التركيز والتعلم في البيئة المدرسية، فالعاملون في هذه العيادات يقدمون خدمات متعددة للطلبة، منها التثقيف والتوعية بالعادات الصحية السليمة والضرورية لرفع مستوى ثقافتهم الصحية.