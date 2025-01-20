3 مشاريع طلابية تحصد درجات التميز في «مبتكرون»

حصدت 3 مشاريع طلابية درجات التميز في النسخة السابعة من مسابقة مبتكرون التي تنظمها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية لدعم المواهب الإبداعية والابتكارية للطلبة في مدارس الدولة، وذلك بعد تقييم قرابة 137 مشروعاً استقبلتها المسابقة من مختلف الفرق الطلابية بالمدارس. وخضعت جميع المشاريع المشاركة لعملية تدقيق ومراجعة لاختيار الفائزين بناءً على معايير الإبداع والأثر الاجتماعي وجودة التنفيذ وكفاءة عمل الابتكار، أسفرت عن فوز ثلاثة مشاريع بالمراكز الأولى وهي «عبوري» و«نظام التظليل المعياري الذكي» وجهاز «mindsync».

ويتميز مشروع «عبوري» بأنه نظام للسلامة في ممرات المشاة، مصمم لتعزيز سلامة المشاة والحيوانات الأليفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإضاءة LED بالطاقة الشمسية، حيث يعمل على رصد المشاة والحيوانات الأليفة بواسطة كاميرات عالية الدقة، ثم يقوم بواسطة الذكاء الاصطناعي بتغيير إضاءة الإشارة فوراً إلى اللون الأحمر، لتحذير السائقين بوجود أشخاص أو حيوانات في الممر.

ويشغل النظام بواسطة ألواح شمسية، مما يجعله صديقاً للبيئة وفعالاً من حيث استهلاك الطاقة، ويساهم عبوري في تقليل الحوادث من خلال تحسين الرؤية ومعالجة النقاط العمياء، مما يوفر عبوراً أكثر أماناً للجميع.

أما مشروع التظليل المعياري الذكي «Modular shade system» فهو نظام تظليل ذكي ومعياري، يتميز بتصميم معياري يسمح بالتركيب السريع وتبديل المكونات بسهولة وفقاً لاحتياجات المواسم أو الفعاليات، وعلى سبيل المثال في الصيف، يمكنه استخدامه كألواح شمسية وأجهزة تظليل ومراوح، بينما في الشتاء يمكن استخدامه كجامع لمياه الأمطار.

ويعتبر مشروع «mindsync» جهازاً مبتكراً يجمع بين سوار معصم قابل للارتداء مزود بأجهزة استشعار ذكية وكاميرا هاتف ذكي لتحليل البيانات الفسيولوجية وملامح الوجه، ويعمل الجهاز على قياس مجموعة متنوعة من المؤشرات الحيوية مثل معدل ضربات القلب، مستوى التعرق، وحركة الجسم، ويستخدم الجهاز كاميرا الهاتف الذكي لتحليل ملامح الوجه والتغيرات الدقيقة التي تعكس مستويات التوتر.