مدارس تحذّر من الغياب وتدعو الطلبة للالتزام بالزي المدرسي

حذّرت مدارس حكومية وخاصة طلابها من الغياب عقب الإجازات الفصلية أو العطلات الأسبوعية، أو أيام الجمعة، وتدعو الطلبة للالتزام بالزي المدرسي وضرورة اتباع لائحة السلوك الطلابي، حرصاً منها على تعزيز الالتزام بالحضور المدرسي المنتظم والالتزام بضوابط الزي المدرسي.

وأكدت المدارس في رسائل نصية وجهتها لأولياء الأمور على أهمية الحضور اليومي ودوره الأساسي في تعزيز التحصيل الأكاديمي للطلبة، مشددة على ضرورة الإبلاغ المسبق عن حالات الغياب وتوفير الوثائق الرسمية اللازمة.

ضوابط الزي

وحددت مدارس مجموعة من الضوابط المتعلقة بالزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام المدرسي، بهدف تعزيز الانضباط والالتزام بالمظهر اللائق الذي يعكس قيم المجتمع المدرسي.

وأكدت المدارس ضرورة التزام جميع الطلبة بارتداء الزي المدرسي الموحد وفق التصميم الخاص بكل مرحلة دراسية، مع الحرص على ظهوره بمظهر أنيق ومرتب ونظيف، كما شددت على ضرورة توافق طول الشعر وتسريحاته مع الأعراف المجتمعية، على أن يكون لونه طبيعياً.

وأوضحت الضوابط أنه يمنع تماماً وضع طلاء الأظافر والمساحيق التجميلية داخل المدرسة، حرصاً على المحافظة على المظهر العام، وأشارت الضوابط إلى أهمية ارتداء الزي الرياضي خلال الحصص المخصصة للنشاطات الرياضية، وذلك وفق الجدول المدرسي المعتمد، وأوضحت المدارس أنها ستتخذ إجراءات تفتيش دورية لضمان الالتزام بهذه الضوابط، مع تطبيق الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن تعزيز الانضباط والالتزام داخل البيئة المدرسية.

وفي سياق الرسائل الموجهة إلى أولياء الأمور، أوضحت المدارس أن الغياب المتكرر يؤثر بشكل مباشر على التحصيل الدراسي للطالب ويحد من تطوره الأكاديمي والشخصي، وأشارت الإدارات المدرسية إلى أن الانتظام في الحضور لا يقتصر فقط على رفع الأداء الدراسي، بل يسهم في غرس قيم الالتزام والانضباط، التي تعد من أهم ركائز النجاح على المستويين التعليمي والشخصي.

إجراءات

وفيما يتعلق بعقوبة الغياب، أوضحت إدارات المدارس أنه في حال الغياب 3 أيام يتم إنذار الطالب شفوياً، وفي الغياب 5 أيام يكون هناك إخطار أول، و10 أيام غياب يكون هناك إخطار ثانٍ، و14 يوماً يكون هناك إخطار ثالث، و15 يوماً يتم فصل الطالب، أما في حال غياب الطالب 10 أيام متواصلة من دون إخطار مسبق فيتم فصله. موضحة أن ذلك مخالفة من الدرجة الثانية وفقاً لإجراءات لائحة السلوك الطلابي، وجاء في تحذيراتها أنه يخصم 4 درجات في حال الغياب للمرة الأولى، و8 درجات في حال التكرار مع تطبيق إجراءات اللائحة.

وأكدت المدارس أن الغياب دون عذر رسمي، سواء كان قبل أو بعد الإجازات والعطل المدرسية أو في نهاية الأسبوع، يعد مخالفة للائحة السلوك الطلابي وبيّن أن ذلك يؤدي إلى تصنيف الطالب ضمن الفئة الثانية للمخالفات بحسب لوائح إدارة السلوك الطلابي، مما يعرضه للإجراءات التأديبية.