جامعة الوصل تطرح 3 تخصصات جديدة تؤهل لسوق العمل

كشف الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل، طرح ثلاثة تخصصات جديدة في برنامج «إنجاز» للتأهيل لسوق العمل، والتخصصات هي: ضابط شؤون الموظفين، وموظف الضريبة الحكومية، ومشرف المبيعات.

وأشار إلى أن البرامج المستحدثة تتسم بمنهج شامل يجمع بين المعرفة النظرية والتجربة العملية، لتزويد «طالبات إنجاز» بالمهارات اللازمة للتطور التكنولوجي والابتكار في هذه المجالات، ليستأنفن مسيرتهن الأكاديمية نحو تحقيق مزيد من النجاحات، وإعداد الخريجات للعمل في مجموعة واسعة النطاق من الوظائف في هذه المجالات المهنية، بما يواكب متطلبات سوق عمل مفتوح ومتغير وتنافسي.

وأوضح أ.د عبدالرحمن أن «إنجاز» هو برنامج تدريبي مجاني يؤهل المواطنات من حملة الثانوية العامة للالتحاق المباشر بسوق العمل، مشيراً إلى أن البرنامج أطلق منذ أكثر من عشر سنوات، بدعم سخي من معالي جمعة الماجد، مؤسس الجامعة ورئيس مجلس أمنائها، وبالتعاون مع كليات التقنية العليا.

وأضاف أن البرنامج وعلى مدار عقد من الزمان قد خرّج 1604 مواطنة مؤهلة لسوق العمل، كما توفر الجامعة المواصلات المجانية من جميع إمارات الدولة وإليها لطالبات إنجاز.

وقال إن تطور سوق العمل وفتح مجالات ووظائف جديدة كان دافعاً نحو تطوير البرنامج بإضافة تخصصات جديدة، تلبي حاجة سوق العمل الإماراتي، مشيراً إلى أنه تم اختيار هذه التخصصات بناء على دراسة حاجة سوق العمل بدولة الإمارات، والوقوف على المتطلبات الوظيفية.

ولفت إلى أن تخصص «ضابط شؤون الموظفين» يعد جزءاً من تخصص إدارة الموارد البشرية، ويمكن الطالبات من تطوير المعرفة والمهارات المطلوبة للعمل، ويطور من فهم المتعلمات لدور ضابط شؤون الموظفين، واكتساب مهارات التوظيف والاختيار.

وحول تخصص «موظف الضريبة الحكومية» أوضح أنه سيكتسب الطالبات المعرفة بمبادئ ضريبة القيمة المضافة، ونظامها، وطرق إدارتها، وملء إقراراتها الضريبية، ومفاهيم ضريبة القيمة المضافة، وغرامتها وعقوبات المخالفين لها، كما ستكتسب الطالبات المهارات اللازمة لتحديد الاحتيال الضريبي.

أما تخصص «مشرف المبيعات» فأشار إلى أنه يعلمهن إعداد خطة المبيعات، وتوزيع المهام على المندوبين ومسؤولي المبيعات، كما يقوم بوضع الأهداف ويحدد الاستراتيجيات المناسبة للتنفيذ، وتوظيف العمالة المناسبة، وكذلك تقديم التدريبات الخاصة بإجراءات العمل وتطوير مهارات الموظفين، ويقوم بتحفيز وتشجيع فريق العمل وتقديم الاقتراحات والتوجيهات، للوصول إلى أهداف تحقيق الربح المالي، واكتساب ثقة العملاء.

وقال: «إنه لكي تتحقق الفائدة العلمية والعملية من التخصصات الجديدة فإنه لا بد من إنهاء مساق التدريب العملي، وقدره 120 ساعة تدريبية على مدار 4 أسابيع في المؤسسات أو القطاعات الخاصة أو المصرفية كمتطلب للتخرج في البرنامج».