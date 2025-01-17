"التربية" تصدر دليلاً لتفعيل التعليم القائم على المشاريع خلال الفصل الدراسي الثاني

في خطوة تعكس التزامها بتطوير العملية التعليمية وتبني أساليب حديثة لتحفيز الإبداع لدى الطلبة، أصدرت وزارة التربية والتعليم دليلا شاملا لتفعيل التعليم القائم على المشاريع للصفوف من الخامس حتى الثامن خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، لتحل المشاريع محل امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 4 مواد أساسية ( اللغتين العربية و الإنجليزية، والعلوم و الرياضيات) ويتقدم الطلبة للامتحانات في مادتي التربية الإسلامية و الدراسيات الاجتماعية، ويأتي هذا الدليل ضمن رؤية الوزارة لتعزيز المهارات العلمية والتقنية لدى الطلبة وربط المناهج الدراسية بالقضايا المعاصرة والتحديات العالمية.

ويهدف الدليل إلى تحويل الفصول الدراسية إلى بيئات تفاعلية تعتمد على البحث والتخطيط والتنفيذ، ما يسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي لدى الطلبة، كما يركز على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الاستدامة التي تمثل جزءاً أساسياً من رؤية الإمارات 2030.

وجاء الدليل ليحدد المشاريع المطلوبة لكل مادة دراسية، موزعة على الصفوف من الخامس حتى الثامن، بهدف تحقيق التكامل بين المواد الدراسية وربطها بالقضايا الحياتية، وتطوير مهارات الطلبة وربط المناهج الدراسية بقضايا حياتية وبيئية ملحة.

موجهات التنفيذ

ولتنفيذ المشاريع التعليمية بشكل فعال، وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الموجهات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، ووجهت بتوزيع الطلبة إلى مجموعات صغيرة مكونة من 3 إلى 6 طلاب للعمل التعاوني ويتم تكليفهم بمشروع لكل من المواد الأساسية ( اللغتين العربية و الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم)، مع ضرورة توفير دليل مهام واضح لكل مشروع يتضمن الخطوات والمعايير المطلوبة لتحقيقه، ووجهت الوزارة بتخصيص حصة أسبوعيا لمتابعة عمل الطلبة في المشروع ، موضحة أن معظم العمل على المشاريع سيكون داخل الغرف الصفية وينفذه تحت اشراف معلم المادة، وستكون علامة المشروع في نهاية الفصل الدراسي الثاني بديلا عن الامتحانات بينما سيخضع الطلبة لامتحان في مادتي التربية الإسلامية و الدراسات الاجتماعية، وسيتم تقدير درجة الطالب وفقا لمعايير معدة للتقييم وجميع هذه المعايير تركز على مراحل إنجاز الطالب للمشروع ، أي ان الدرجة تمنح للطالب على كل مرحلة أنجزها الطالب من المشروع وليس على المنتج النهائي فقط، لذلك شددت الوزارة على عدم قبول اي المشروع تم إنجازه في المكتبات مثلا.

للصف الخامس

يتم تنفيذ المشاريع داخل غرفة الصف تحت إشراف المعلم الذي يوفر التوجيه اللازم للطلبة خلال فترة العمل، وفي نهاية الفصل الدراسي، تُعرض المشاريع النهائية قبل بدء امتحانات نهاية الفصل، مما يتيح للطلبة فرصة استعراض مهاراتهم والتعلم من بعضهم البعض، ويتم تقييم المشاريع بناء على التزام الطلبة بالمعايير المحددة، بالإضافة إلى مدى إبداعهم وتفاعلهم مع أهداف المشروع.

وحددت الوزارة للصف الخامس، في اللغة العربية ان يقوم الطلبة بإنتاج كتابة وعرض ( معجم للكلمات العربية السليمة الفصيحة التي تستخدم في اللهجة العامية) ويتم فيها التشاور و الاتفاق بين كل مجموعة من الكلمات و يتضمن المعجم قصصا و مقالات متنوعة و سيتمكن الطلبة من خوض تجربة تعليمية ترتبط بالهوية و التراث و الثقافة الإماراتية من خلال الربط بين اللهجة العامية واللغة العربية الفصيحة، وفي اللغة الإنجليزية، يعمل الطلبة على مشروع يركز على تصميم حملات توعية لتقليل استهلاك الطاقة في المجتمعات المحلية، أما في مادة العلوم، ينفذ الطلبة مشروعاً حول أنظمة تنقية المياه ودورها في تحسين جودة الحياة و البيئة، وفي الرياضيات، يتعلم الطلبة من خلال مشروع حول كيفية استخدام العمليات الحسابية لتقدير استهلاك المياه واقتراح حلول للحفاظ عليها.

الصف السادس

وبالنسبة للصف السادس، يتناول مشروع اللغة العربية "قصص من الحياة"، حيث يطلب من الطلبة إنتاج مجموعة قصصية مستوحاة من تجارب كبار السن لتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية، وفي اللغة الإنجليزية، يتضمن مشروعا لتصور حي مستدام يعتمد على مواد صديقة للبيئة، وفي العلوم، ويركز المشروع على قياس الغازات وسلوكها وتحليل التغيرات في ارتفاع الارتداد ومسافة التدحرج، أما الرياضيات فتقدم مشروع "Al Etihad Train & the Journey of Inequality Symbols"، يربط المفاهيم الرياضية بمشروع قطار الاتحاد.

الصف السابع

أما الصف السابع، فيركز مشروع اللغة العربية "رواد المسرح العربي" على تقديم مسرحية تعكس القيم الوطنية والتراثية، في اللغة الإنجليزية، ينفذ الطلبة يتناول تحسين الأمن الغذائي باستخدام تقنيات حديثة، وفي العلوم، يتم إنشاء نموذج لجبال الفجيرة واستكشاف كيفية تشكيلها، ويعمل الطلبة في الرياضيات على مشروع يتعلق باستكشاف أهمية التعبيرات والمعدلات الجبرية من خلال سياق علمي يتعلق بتصميم وتشغيل مهمة الامارات لاكتشاف المريخ.

الصف الثامن

أما الصف الثامن، ففي مادة اللغة العربية يطلب من الطلبة إنتاج وكتابة وعرض دليل سياحي عن مدينة يختارونها، ويركز على الهوية والتراث والثقافة الاماراتية، وفي اللغة الإنجليزية، يركز المشروع على تصميم منازل مستدامة بيئياً، وفي العلوم، يعمل الطلبة تجارب عملية توضح كيفية تأثير استخدام العدسات على وضوح الصورة، وفي مادة الرياضيات يطلب من الطلبة مشروع "بناء مدينة المستقبل المستدامة باستخدام الدوال الرياضية" من خلال سيناريوهات بيئية حقيقية.