إطلاق مبادرة لتوزيع 100 ألف فسيلة نخيلعلى مدارس الدولة

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مبادرة لتوزيع 100 ألف فسيلة نخيل على المدارس الحكومية بالدولة، بهدف رفع وعي الطلبة تجاه أهمية الزراعة وتشجير وتخضير الدولة، في إطار دعم مستهدفات «المركز الزراعي الوطني» ضمن حملة «ازرع الإمارات».

جاء ذلك خلال فعالية نُظمت أمس في مدرسة محمد بن خالد بمدينة العين، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة. وتدعم هذه المبادرة جهود الدولة في نشر أفضل ممارسات الزراعة المستدامة وإشراك كافة الفئات المجتمعية في منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي الوطني. وقالت معالي آمنة الضحاك: «حقق البرنامج الوطني (ازرع الإمارات) ومبادرات المركز الزراعي الوطني زخماً هائلاً لنشر الممارسات الزراعية.

حيث تشجع كل فئات المجتمع على المشاركة في زراعة وتشجير وتخضير الدولة، ومع هذه المبادرة، يتواصل الزخم بزراعة 100 ألف فسيلة نخيل لصالح مدارسنا الحكومية». وأضافت: «تدعم هذه المبادرة المركز الزراعي الوطني ودوره في دفع مسيرة الزراعة والأمن الغذائي الوطني، ورفد القطاع بالكوادر الوطنية والمزارعين القادرين على إحداث تحول في مستقبل الزراعة والجهود البيئية».

حرص

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، حرص الوزارة على إشراك الطلبة في البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» وكافة المبادرات ذات الصلة باعتبارهم ركيزة أساسية في جهود تحقيق الاستدامة وممارستها المتنوعة، مشيرة معاليها إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز أهمية الزراعة لدى الطلبة باعتبارها إرثاً إماراتياً راسخاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستهدفات وطنية طموحة في مجالات التنمية المتنوعة.

وخلال الحدث، تم إطلاق الدفعة الأولى من فسائل النخيل، حيث ستحصل قائمة من المدارس الحكومية في مختلف أنحاء الدولة على 15 ألف فسيلة كدفعة أولى، قدمها كل من مركز خليفة للتقنيات الحيوية والهندسة الوراثية، وشركة جنان للاستثمار الزراعي.

ورش عمل

ومن المقرر تنظيم ورش تدريبية للكوادر التعليمية والطلبة على كيفية غرس الأشجار بمختلف أنواعها، وكيفية رعايتها لضمان نموها، بجانب إكسابهم المعرفة حول أنواع تلك الأشجار.