«التربية» تدعو أولياء الأمور للمشاركة في استبيان عن الزي المدرسي

في إطار تعزيز دور أولياء الأمور كشركاء رئيسيين في تطوير التجربة التعليمية المتكاملة للأبناء، أطلقت وزارة التربية والتعليم استبياناً خاصاً لتقييم الزي المدرسي الحالي للطلبة في مختلف المراحل التعليمية، من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

ويهدف الاستبيان إلى جمع آراء وملاحظات أولياء الأمور حول جودة الزي المدرسي ومدى ملاءمته للطلبة من حيث التصاميم، والتكلفة، بالإضافة إلى أي مقترحات لتطويره، بما يلبي احتياجات البيئة المدرسية ومتطلبات الحياة اليومية للطلبة، فضلاً عن الوقوف على التحديات التي واجهتهم في اقتناء الزي المدرسي لهذا العام، بالإضافة إلى تقييم خدمة منافذ بيع الزي المدرسي.

ودعت الوزارة جميع أولياء الأمور إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستبيان الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي:

http://q-r.to/School-uniform

وأوضحت مدارس حكومية عممت هذا الاستبيان على أولياء الأمور، أن النتائج المستخلصة من هذا الاستبيان ستُستخدم كمرجع أساسي لدراسة أي تحسينات مستقبلية على الزي المدرسي، مؤكدين التزام وزارة التربية بتوفير تجربة تعليمية متكاملة وشاملة للطلبة.

ولفتت الإدارات المدرسية إلى أن الزي المدرسي الموحّد يعد رمزاً للهوية الجماعية والانتماء في المؤسسات التعليمية، ومنذ اعتماد وزارة التربية والتعليم مشروع الزي المدرسي الموحّد عام 2015، أصبح هذا الزي جزءاً أساسياً من تجربة التعليم، حيث يهدف إلى تعزيز قيم المساواة والعدالة بين الطلبة، وتنمية الحس بالمسؤولية الوطنية لديهم تجاه المدرسة والمجتمع.