أكاديمية ربدان تقدم منحاً دراسية لطلبة الثانوية المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفر منح دراسية متميزة مقدمة من أكاديمية ربدان، تتيح لطلبة الثانوية المتفوقين فرصة الالتحاق ببرامج أكاديمية نوعية في مجالات حيوية تشمل: الأمن، إدارة الأزمات، التأهب لحالات الطوارئ، الدفاع، والسلامة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم مسارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، وتمكينهم من الوصول إلى تخصصات استراتيجية، تواكب احتياجات المستقبل، وتعزز من فرصهم في بناء مسيرة مهنية احترافية في قطاعات تمثل أولوية وطنية.

وأكدت الوزارة أن هذه المنح تستهدف الطلبة المتميزين الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس المعتمدة لدى أكاديمية ربدان، والتي تعد من المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى الدولة والمنطقة في الدمج بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي.

وتتضمن شروط القبول في المنح الدراسية ما يلي:

أن يكون الطالب حاصلاً على معدل لا يقل عن 95 % في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الأنظمة التعليمية المعترف بها، وهو ما يعكس مستوى أكاديمياً مرتفعاً، يؤهله للاستفادة من البرامج المتقدمة التي تقدمها الأكاديمية، كما يجب على المتقدم تقديم شهادة إجادة في اللغة الإنجليزية، بمعدل لا يقل عن 6.0 في اختبار IELTS أو ما يعادله، وذلك لضمان قدرته على متابعة الدراسة الجامعية، التي تقدم باللغة الإنجليزية، وتستلزم كفاءة لغوية عالية.

تخصصات

إضافة إلى ذلك يتعين على الطالب اجتياز المقابلة الشخصية، التي تنظمها الأكاديمية، والتي تهدف إلى تقييم مدى جاهزيته واستعداده الأكاديمي والمهني، وقياس اهتمامه الجاد بالتخصصات المطروحة ضمن برامج الأكاديمية.

بدورها عممت المدارس على أولياء الأمور تفاصيل هذه المنح الدراسية، وحثت الطلبة المستوفين للشروط على المبادرة بالتسجيل، للاستفادة من هذه الفرصة، التي تفتح أمامهم آفاقاً واسعة في مجالات استراتيجية.

وتوفر أكاديمية ربدان بيئة تعليمية متقدمة، تعزز من كفاءة الطلبة وتأهيلهم للعمل في ميادين تتطلب مهارات دقيقة وعالية، عبر برامج تعليمية، تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، ضمن معايير عالمية. ودعت وزارة التربية والتعليم الطلبة المهتمين إلى التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:

‏https://admission.ra.ac.ae/admission/

واختتمت المدارس رسالتها بالتأكيد على أن هذه المنح تمثل فرصة نوعية للطلبة الطموحين الراغبين في بناء مستقبلهم، ضمن تخصصات تواكب الأولويات الوطنية في مجالات الأمن والسلامة والاستجابة للطوارئ.