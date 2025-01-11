إطلاق «العين سات - 1» الأسبوع المقبل

انتهت جامعة الإمارات العربية المتحدة من الاستعدادات اللازمة كافة لإطلاق أول قمر اصطناعي «العين سات - 1»، بالشراكة مع جمعية علوم الأرض والاستشعار عن بُعد، التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، حيث سيتم إطلاق القمر في الأسبوع المقبل عبر الصاروخ «فالكون- 9 سبيس أكس»، ويعمل هذا المشروع الذي يقوده الطلاب على تمكين الجيل القادم من علماء الفضاء من تطوير حمولات لمراقبة الأرض للأقمار الاصطناعية الصغيرة،«البيان» التقت فريق العمل القائم على المشروع من أصحاب الكفاءات العالية الذين أكدوا على أن هذا الإنجاز يعكس التزام جامعة الإمارات بتطوير القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، وتعزيز الابتكار التكنولوجي لتحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية.

طموح

وقال الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات، بالإنابة: إن القمر الاصطناعي «العين سات - 1» يعكس فعلياً الطموح الكبير لدولة الإمارات في مجال الفضاء، ويهدف إلى تعزيز مكانة الدولة في قطاع التكنولوجيا والابتكار، ودعم الأبحاث العلمية التي تخدم التنمية المستدامة. وهو أيضاً يأتي ترجمة فعلية لتوجهات قيادتنا الرشيدة، بمواكبة تقنيات العصر وارتياد عالم الفضاء. وأضاف: يسهم المشروع في تعزيز دور جامعة الإمارات لتطوير منصات الإبداع والابتكار في مجالات علوم الفضاء، والعمل على تهيئة بيئة تعليمية بحثية للطلبة والباحثين في مجالات حمولات الأقمار الصناعية وتطبيقاتها العملية .

وأوضح علي الشحي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، بأن المركز يساهم في العمل على إعداد الخطط والبرامج والمشاريع الوطنية الرائدة في علوم الفضاء، من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين والعالميين، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي تساهم في تطوير مخرجات البحث العملي النوعي وفق أعلى المعايير الأكاديمية العالمية.

مبادرة

وقال الدكتور عبد الحليم الجلاد، مدير مشروع «العين سات - 1»: يمثل إطلاق قمر «العين سات - 1» مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز توجه الدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ويجسد ذلك يجسد التزام جامعة الإمارات بدعم الاستراتيجيات الوطنية نحو تطوير قطاع الفضاء، كما يعكس الجهود الحثيثة للجامعة في تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية .

جهود

وأشارت تينا عصام النويري، مهندسة أنظمة كمبيوتر في المشروع، إلى جهود المركز الوطني للعلوم وتكنولوجيا الفضاء في تطوير برامج أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء وإجراء أبحاث متطورة للأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى تدريب كوادر متخصصة في هذه التكنولوجيا.

تكنولوجيا

وأكد محمد المحرزي، مهندس أنظمة أقمار صناعية أن مشروع «العين سات - 1» هو ثمرة تعاون مشترك بين الجامعة وشركائها الدوليين، حيث يهدف إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة لدراسة وتحليل البيئة الأرضية، وتوفير بيانات دقيقة تسهم في فهم التحديات البيئية والبحث عن حلول مبتكرة، كما يمثل هذا المشروع نقطة انطلاق لمزيد من الإنجازات في مجال الفضاء، ويسهم في تطوير مهارات الشباب الإماراتي وتحفيزهم على الابتكار.

شباب

وقالت فاطمة سعيد مطر النيادي، مهندسة برمجة: إن المشروع يثبت في حد ذاته أن شباب الدولة هم نتاج لسياسات الإمارات القائمة على توفير منظومة تعليمية متقدمة، تضم التخصصات العلمية والتكنولوجية والتقنية وتأمين التدريب النوعي، ليشكلوا نواة لعلماء المستقبل الذين سيساهمون بطموحهم وشغفهم في المسيرة الرائدة والاستثنائية للدولة .

قياسات

وأشار عبد الله السلماني، مهندس أنظمة كهربائية، إلى أن «العين سات – 1» يهدف إلى إجراء قياسات إشعاعية وتحليل الغطاء النباتي، مما سيوفر بيانات علمية دقيقة تدعم الأبحاث في مجالات متعددة، ويعزز مكانة الجامعة على الصعيدين المحلي والدولي.