"التربية" تستقبل طلبات مراجعة درجات اختبارات الفصل الدراسي الاول اعتباراً من اليوم

كشفت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات مراجعة درجات الطلاب وإعادة تقييمها المتعلقة باختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024-2025، عبر موقعها الالكتروني، وتشمل هذه الخدمة التحقق من دقة الدرجات في مواد محددة، وذلك لطلاب الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، خلال الفترة الممتدة من اليوم الموافق 10 إلى 14 يناير الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الفرصة تتيح للطلاب وأولياء أمورهم التقدم بطلب لمراجعة درجات امتحانات نهاية الفصل الدراسي وفقاً للمعايير والشروط المعلنة، وذلك ضمن فترة زمنية محددة، ويمكن تقديم الطلبات من خلال المدارس مباشرة أو عبر منصة IDH من خلال الرابط المخصص لطلبات المراجعة.

كما أوضحت الوزارة أن طلبة الصف الثاني عشر بإمكانهم تقديم طلبات مراجعة الجزء الورقي (الكتابي) فقط من الاختبارات في المواد الأساسية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الفيزياء، والرياضيات) عبر الرابط (https://idh.ese.gov.ae/complain)، أما طلبة الصفوف من الثالث إلى الحادي عشر، فيمكنهم تقديم طلباتهم مباشرة من خلال إدارات المدارس، التي تتولى مسؤولية استقبال الطلبات والرد عليها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقديم، إما بالقبول أو الرفض، أو طلب المزيد من المعلومات، أو إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة في الوزارة للحصول على الدعم اللازم.

وأضافت الوزارة أنها اعتمدت مؤشراً لقياس كفاءة وجودة الاستجابة لطلبات مراجعة الدرجات، حيث يتم تصنيف الطلبات إلى حالات مستلمة، عالقة، ومغلقة على مستوى المدرسة أو الفرع المدرسي.

وفيما يتعلق بآلية تقديم طلبات المراجعة، شددت الوزارة على ضرورة التسجيل باستخدام رقم الطالب ورقم هويته، مع تحديد المواد المراد مراجعتها وذكر سبب الاعتراض من بين الخيارات المتاحة، وتشكل لجنة مختصة في كل مدرسة، برئاسة المدير، لمعالجة طلبات المراجعة والإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور بشأن النتائج.

وتتمثل مهمة اللجنة في مراجعة الطلبات والتأكد من كفاية المعلومات المقدمة، والتحقق من صحة الوثائق المرفقة، ثم رفعها إلى الإدارة المختصة في الوزارة لدراسة محتواها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. تُبلغ النتيجة بعد ذلك لإدارة المدرسة، التي تتولى بدورها إبلاغ ولي الأمر بالنتيجة النهائية.

وأكدت الوزارة أن عملية مراجعة الدرجات تتم بين المدرسة والوزارة فقط، دون الحاجة إلى زيارة أولياء الأمور لمقر الوزارة أو فروعها، وستحرص الوزارة على التواصل مع إدارات المدارس عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

كما حددت الوزارة شروطاً ومعايير لتقديم طلبات مراجعة الدرجات، تشمل إمكانية تقديم طلبات لإعادة تقييم الحد الأقصى لثلاث مواد من المجموعة “A” ضمن المواد الدراسية، وذلك لتقييم الدرجة الختامية في نهاية الفصل الدراسي.

وكانت الوزارة كشفت عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024-2025، مؤكدة حرصها على تسهيل عملية الوصول إلى النتائج إلكترونيًا ومتمنية لجميع الطلبة دوام التوفيق والنجاح.

ووفقًا للبرنامج الزمني المعتمد، تم إعلان نتائج الصفوف الدراسية على مراحل حيث اعلنت نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع، يوم 8 الماضي، والصفوف من الخامس إلى الثامن يوم 9، والصفوف من التاسع إلى الثاني عشر تعلن اليوم 10 يناير

ودعت الوزارة جميع الطلبة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة للحصول على النتائج بسهولة ويسر.