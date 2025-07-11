انطلاق فعاليات المعسكر الصيفي في رأس الخيمة

أعلنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة عن انطلاق فعاليات المعسكر الصيفي الثالث عشر، تحت شعار «صيفك على كيفك»، الذي يستمر إلى 31 يوليو الجاري، بمشاركة 100 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، بحضور الدكتور محمد عبداللطيف خليفة رئيس الجمعية، وخلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية.

ويهدف المعسكر استثمار أوقات فراغ الطلبة خلال العطلة الصيفية في أنشطة تربوية وترفيهية وثقافية، تسهم في تنمية مهاراتهم، وتعزيز قيم الانتماء، والعمل الجماعي.

والتطوع المجتمعي. وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة أن البرنامج الصيفي يتضمن باقة متنوعة من الورش التفاعلية، والأنشطة الرياضية، والدورات التدريبية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى زيارات ميدانية تثقيفية، وفعاليات بيئية، ومسابقات ترفيهية.

مؤكداً حرص الجمعية على توفير بيئة آمنة ومحفزة للطلبة المشاركين، من خلال إشراف تربوي متخصص. وأشار إلى أن المعسكر الصيفي يُعد أحد أبرز المبادرات السنوية التي تنظمها الجمعية، لتعزيز دورها المجتمعي والتنموي في دعم النشء، وإعداد جيل واعٍ ومتمكن يسهم في خدمة وطنه ومجتمعه، من خلال أهمية استثمار العطلة الصيفية بالشكل الأمثل، خاصة في ظل توافر المنظومة الداعمة.

وأوضحت هديل عبدالرحمن مسؤولة «صيفك على كيفك»، أن المعسكر يركز على تقديم تجارب تعليمية عملية في مجالات متقدمة مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبرمجة، وحماية البيئة، وكلها مجالات حيوية تنسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في التحول الرقمي والاستدامة والاقتصاد المعرفي.