كلية العلوم بجامعة الإمارات تطرح 20 برنامجاً للبكالوريوس والدكتوراه

طرحت كلية العلوم في جامعة الإمارات 20 برنامجاً، منها 7 برامج بكالوريوس و13 برنامج ماجستير ودكتوراه، حاصلة جميعها على اعتمادات أكاديمية من وزارة التربية والتعليم بالدولة ومن منظمات دولية متخصصة، ما يرسخ مكانتها كصرح أكاديمي مرموق.

وقال الدكتور معمر بن كروده عميد كلية العلوم إن إطلاق الكلية لعدد من البرامج الأكاديمية الجديدة للعام الجامعي 2024 / 2025، من أبرزها برنامج البكالوريوس في علم البيانات، وسيتم أيضاً إطلاق برنامج الماجستير في العلوم الجنائية بالتعاون مع شرطتي دبي وأبوظبي، إضافة إلى برنامج بكالوريوس وماجستير في الكيمياء، وتولي الكلية أهمية كبيرة لتطوير تقنيات التدريس الحديثة، حيث تعتمد على الفصول الذكية وأساليب التعلم الإلكتروني، إضافة إلى تجهيز مختبراتها بأحدث المعدات التقنية والتجريبية.

ولفت إلى أن باحثي الكلية نشروا أكثر من 600 ورقة بحثية في مجلات علمية عالمية خلال العام الماضي، موضحاً أن الكلية تضم 5 أقسام أكاديمية تشمل علوم الحياة، والكيمياء، وعلوم الأرض، والرياضيات، والفيزياء، وتحرص على تعزيز الشراكات الدولية لإثراء البحث العلمي، وتتعاون فعلياً مع مجموعة لا محدودة من المؤسسات البحثية والأكاديمية على المستوى العالمي، لتحقيق العديد من الأهداف التي تتمثل في تعزيز فرص الأبحاث العلمية المشتركة، بما يدعم رؤية الكلية في تخريج علماء المستقبل وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

وأضاف: تُعد كلية العلوم من الكليات المؤسسة لجامعة الإمارات وذلك منذ إنشائها تحديداً في عام 1976، ويسعى طاقم عمل الكلية وباقتدار إلى تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي من خلال التوسع في برامجها العلمية الرائدة، وتعزيز شراكاتها المحلية والدولية، بما يرسخ مكانتها كواحدة من أبرز الكليات العلمية على مستوى المنطقة والعالم. وأوضح عميد كلية العلوم بجامعة الإمارات أن الكلية تشهد تطوراً كبيراً في مخرجاتها الأكاديمية النوعية التي تواكب متطلبات ‏برامج التنموية الوطنية، وإعداد الكوادر الوطنية، حيث تطرح الكلية برامج أكاديمية بمعايير عالمية.

وقالت ريم قزلي، طالبة ماجستير علوم الرياضيات بالكلية: تهتم الكلية بإعداد قادة المستقبل وتجهيزهم لسوق ‏العمل، وتولي أهمية قصوى لإرشاد الطالب قبل انضمامه إلى الكلية وحتى ‏تخرجه، كما تركز على تطوير مهارات طلبتها التعليمية والوظيفية، ليتخرجوا واثقين بأنفسهم بمهارات ومؤهلات مهنية، وكفاءة وحماسة لحياتهم الوظيفية التي يختارونها.

وأوضحت وصايف سيف الطنيجي، طالبة بتخصص الكيمياء الحيوية أن كلية العلوم تركز على التخصص الذي يختاره الطلبة لإعدادهم لسوق العمل وتشجيعهم لإكمال مسيرتهم التعليمية، ويساعد المنهج الذي يطرحه كل قسم الطالب لاكتساب الخبرة المهنية اللازمة لسوق العمل.