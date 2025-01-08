«التربية»: إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول اعتباراً من اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024 ـ 2025، مؤكدة حرصها على تسهيل عملية الوصول إلى النتائج إلكترونياً ومتمنية لجميع الطلبة دوام التوفيق والنجاح.

ووفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، سيتم إعلان نتائج الصفوف الدراسية على مراحل، وسيتم الكشف اليوم عن نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع، وغداً للصفوف من الخامس إلى الثامن، والصفوف من التاسع إلى الثاني عشر الجمعة. وأوضحت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة عبر بوابة الطالب الإلكترونية بدءاً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً، كما يمكن للطلبة وأولياء الأمور طباعة الشهادات الإلكترونية خلال الفترة الممتدة من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 12 ظهراً من اليوم التالي.

ودعت الوزارة جميع الطلبة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة للحصول على النتائج بسهولة ويسر.

ووفقاً للبرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثاني المعتمدة من الوزارة، أعلنت الوزارة أن الامتحانات التجريبية تعقد في الفترة من 3 حتى 7 مارس، وتعقد امتحانات مواد المجموعة B في الفترة ذاتها، تليها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي ستجرى في الفترة من 10 إلى 19 من الشهر نفسه، وسيستفيد الطلبة من إجازة الربيع التي تمتد من 24 مارس إلى 13 أبريل، فيما تبدأ إجازة الربيع للهيئات الإدارية والتدريسية من 31 مارس إلى 13 أبريل.