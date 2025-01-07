خطط لتحسين الأداء الأكاديمي وتعزيز البيئة المدرسية

استقبلت المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، أمس، طلبتها مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وسط استعدادات مكثفة وخطط تطويرية شاملة تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجاءت هذه الخطط بعد مراجعة شاملة لأداء الطلبة في الفصل الدراسي الأول واستطلاع آراء المعلمين وأولياء الأمور، بما ينسجم مع توجهات الدولة ومتطلبات التنمية الشاملة.

وأكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلبة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى استكمال كافة التحضيرات الفنية والإدارية التي تضمن بداية سلسة وآمنة للطلبة والكوادر التعليمية. حيث تم توفير كافة الموارد اللازمة لذلك، بما في ذلك الكتب المدرسية، والتجهيزات الفنية، والقوى البشرية المؤهلة، موضحاً أن فرق العمل الميدانية أنهت كذلك أعمال الصيانة الدورية للمباني المدرسية، وتأكدت من جاهزية المرافق التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

كما أكد أن بداية الفصل الدراسي الثاني تمثل فرصة جديدة للطلاب والمعلمين لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ خطط متكاملة تشمل تجهيز المرافق الدراسية وصيانة الفصول والمختبرات وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومريحة للطلبة . وأضاف أن الوزارة مستمرة في العمل على تطوير البيئة التعليمية عبر تطبيق أحدث الاستراتيجيات التربوية التي تضمن جودة التعليم، وتسهم في توفير بيئة مدرسية محفزة للتعلم، تشجع الطلاب على الإبداع والابتكار، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو مستقبل تعليمي رائد ومستدام يواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأفادت إدارات مدرسية بأن تلك الخطط تشمل تحسين الأداء الأكاديمي، وتطوير البيئة التعليمية، وتفعيل شراكات مجتمعية، إلى جانب تنظيم أنشطة مبتكرة وفعاليات تعزز الابتكار والإبداع، في إطار رؤية وطنية تسعى لتحقيق بيئة تعليمية متكاملة تدعم الطالب والمعلم على حد سواء، ووفقاً للبرمجة الزمنية لوزارة التربية والتعليم يتم تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول وإصدارها من 13 حتى 17 يناير الجاري وذلك للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أما المدارس الخاصة الأخرى فحرصت خلال إجازة الشتاء على تصدير بطاقات الأداء وتحليل النتائج، حتى تتمكن من عقد اجتماعات أولياء الأمور لمناقشة الأداء خلال الأسبوع الأول من عودة الطلبة.

وأكدت سعاد أبو حرب، مديرة مدرسة دبي الوطنية، أن خطة الفصل الدراسي الثاني ترتكز على تحقيق تطور ملحوظ في الأداء الأكاديمي من خلال مراجعة نتائج الفصل الأول وتحليلها بشكل دقيق لتحديد نقاط القوة والضعف، موضحة أن الخطة تشمل وضع برامج دعم مكثفة للطلاب ذوي الأداء الضعيف، مع تعزيز مهارات المتميزين عبر برامج إرشادية لتحسين التحصيل الأكاديمي. وأضافت حرب أن الخطة تركز على استمرارية التدريب للمعلمين من خلال ورش عمل حول استراتيجيات التدريس الحديثة.

وأفادت غدير أبو شمط، مديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية، بأن إدارة المدرسة قامت خلال الأسابيع الماضية بإجراء تقييم شامل لنتائج الفصل الدراسي الأول، وشمل التقييم مراجعة نتائج الامتحانات والمناهج الدراسية بهدف تحديد نقاط القوة والضعف، ووضع خطة متكاملة لضمان استعداد الطلاب للامتحانات المقبلة وتحسين تجربة التعلم.

توزيع المهام

وأوضح وليد عرابي، نائب مدير مدرسة دبي الأمريكية، أن توزيع المهام بين الكوادر التدريسية والإدارية يتم وفق آلية دقيقة تضمن تحقيق الأهداف التربوية للفصل الدراسي الثاني، موضحاً أن المسؤوليات وزعت بناءً على التخصص والخبرة، لضمان كفاءة الأداء ومتابعة مستمرة لتنفيذ الخطة المدرسية بشكل دقيق.

وأضاف أن الإدارة تعمل على تحفيز الكوادر من خلال برامج تطوير مهنية تركز على الابتكار وتحسين أساليب التدريس، بهدف تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب تلبي تطلعات الدولة في قطاع التعليم.

وأوضحت وئام جبر، مديرة مدرسة دبي الأهلية الخيرية للبنات، أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز المستوى الأكاديمي والمهارات الشخصية للطالبات، مؤكدة أن خطة المدرسة تشمل تنظيم ورشة لقسم الإرشاد الأكاديمي بعنوان «التخطيط السليم وإدارة الوقت»، لإعداد الطالبات أكاديمياً وتحفيزهن لتحقيق أفضل النتائج، كما سيتم إطلاق برنامج «كيف تكونين مبدعة» الذي يُعقد كل ثلاثاء بشكل أسبوعي لتطوير المواهب لدى الطالبات.