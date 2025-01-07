مدارس دبي تحتفي بـ «شكراً الشيخة هند» بإبداعات طلابية في حبها

في بادرة مميزة للاحتفاء بعطاء حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، نظمت مدارس دبي فعالية بعنوان «شكراً الشيخة هند»، حيث عبّر الطلبة عن تقديرهم وحبهم لسموها من خلال الكتابة الإبداعية، لا سيما باللغة العربية، وشهدت الفعالية مشاركات طلابية متنوعة تضمنت رسائل، وكلمات، وأشعاراً، إضافة إلى تنظيم ورش أدبية لتحفيز الإبداع اللغوي لدى الطلبة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز القيم الإنسانية وغرس روح الامتنان تجاه الشخصيات الوطنية المؤثرة.

تعزيز القيم الإنسانية

وأكدت الدكتورة مروة علي مهيأ، رئيس قسم اللغة العربية والتربية الإسلامية في مدرسة أكسفورد البريطانية، أن فعالية «شكراً الشيخة هند» تعكس عمق التقدير لدور سموها في دعم التعليم والمجتمع. وقالت: «الفعالية ليست فقط فرصة لشكر سمو الشيخة هند على جهودها، بل أيضاً مساحة للطلبة للتعبير عن مشاعرهم بأسلوب إبداعي يعزز مهاراتهم اللغوية، ويسهم في تقوية ارتباطهم باللغة العربية». وأوضحت أن إدخال الكتابة الإبداعية كجزء من الفعالية يعد خطوة نوعية تهدف إلى تمكين الطلبة من التعبير عن مشاعرهم بطرق مبتكرة، كما أكدت أن المبادرة تساعد في تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم وقدرتهم على تقديم محتوى أصيل يعبر عن طموحاتهم وآمالهم.

تقدير

وأوضحت لمياء إبراهيم، رئيس قسم اللغة العربية والتربية الإسلامية في مدرسة السلام، أن الطلبة أبدعوا في التعبير عن حبهم لسمو الشيخة هند من خلال كلماتهم الصادقة.

وقالت: «أدهشتنا الطريقة التي تفاعل بها الطلبة مع الفعالية، حيث برزت مواهبهم في كتابة الرسائل والقصائد التي تعبر عن امتنانهم لدور سموها في دعم التعليم والتنمية، ما يعكس مدى وعيهم بالدور الإنساني والتعليمي الذي تقوم به سموها». وأضافت أن الفعالية كانت فرصة لتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلبة من خلال تقدير الشخصيات الوطنية المؤثرة، وذكرت أن بعض المشاركات تضمنت رسائل تشكر سمو الشيخة هند على دعمها لكل المبادرات.

وأكدت أن المدرسة تخطط لتنظيم فعاليات مشابهة تستمر في تسليط الضوء على الشخصيات التي تلهم الجيل الجديد، بهدف غرس القيم الوطنية والإنسانية بين الطلبة وتحفيزهم على الإبداع في مختلف المجالات.

وصرح الدكتور محمود بكري، مسؤول اللغة العربية في مدرسة المعارف، بأن فعالية «شكراً الشيخة هند» مثلت فرصة ذهبية لتعزيز حب الطلبة للغة العربية. وقال: «الطلبة استغلوا هذه المناسبة لكتابة نصوص معبرة عن مشاعرهم، ما أعطاهم فرصة للاندماج بشكل أعمق مع لغتهم الأم، وجعلهم يدركون جماليات التعبير باللغة العربية». وأوضح أن الورش التي أقيمت على هامش الفعالية ركزت على تطوير مهارات الكتابة الإبداعية لدى الطلبة.

وأضاف: «عملنا على تدريب الطلبة على كيفية صياغة النصوص التعبيرية بأسلوب مميز، مع التركيز على استخدام الكلمات المؤثرة التي تعكس مشاعرهم بكل صدق».

وأكد أن هذه المبادرة ليست مجرد فعالية مؤقتة، بل هي بداية لتعزيز اللغة العربية أساساً للتعبير عن الامتنان والشكر.