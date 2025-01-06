1.1 مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة اليوم

يستأنف مليون و100 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء الدولة اليوم، دراستهم مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024-2025، بعد إجازة شتوية استمرت من 12 ديسمبر حتى 5 يناير. وخلال فترة الإجازة، نظمت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي استهدفت الطلبة، بما في ذلك معسكرات تدريبية وبرامج تطويرية حرصت على إثراء تجربة الإجازة وتحقيق الاستفادة القصوى من الوقت.

وفي إطار استعداد المدارس لاستقبال الطلبة، شارك معلمو المدارس الحكومية إلى جانب الكوادر المدرسية، في فعاليات أسبوع التدريب التخصصي الذي نظمته الوزارة لتزويد الكوادر التربوية بأفضل الأساليب التدريسية المبتكرة

ووفقاً للبرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثاني المعتمدة من الوزارة فإن الامتحانات التجريبية تعقد في الفترة من 3 حتى 7 مارس المقبل، وتعقد امتحانات مواد المجموعة B في الفترة ذاتها، يليها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي ستجرى في الفترة من 10 إلى 19 مارس، وسيستفيد الطلبة من إجازة الربيع التي تمتد من 24 مارس إلى 13 أبريل، فيما تبدأ إجازة الربيع للهيئات الإدارية والتدريسية من 31 مارس إلى 13 أبريل.

استعدادات مكثفة

وحرص مديرو المدارس على وضع خطط متكاملة الأسبوع الماضي لضمان عودة سلسة للطلبة، وشملت هذه الاستعدادات توزيع الجداول الدراسية ونصاب المعلمين، إلى جانب متابعة الإدارات المدرسية بشكل مكثف لضمان جاهزية المرافق التعليمية.

برامج تطويرية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن فعاليات أسبوع التدريب التخصصي التي أقيمت استعداداً للفصل الدراسي الثاني تضمنت ورشاً تدريبية تفاعلية لتعزيز الكفاءة المهنية للمعلمين، وركزت الورش على تطوير مهارات التخطيط والتدريس، إضافة إلى التعريف بأحدث الأساليب التعليمية.