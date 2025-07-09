«التربية» تعرف طلبة الثانوية على أدوات Google للذكاء الاصطناعي

تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها الرامية إلى تمكين طلبة المرحلة الثانوية من أدوات المستقبل، عبر تنظيم جلسة تعليمية متخصصة بعنوان «الذكاء الاصطناعي من Google»، وذلك ضمن مساعيها لتعزيز الوعي الرقمي ونشر ثقافة التقنيات الحديثة في الميدان التعليمي.

وشهدت الجلسة تفاعلاً لافتاً من الطلبة، حيث ركزت على تقديم شرح مبسط ومتكامل لمفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، مع توضيح الفروقات بينه وبين تقنيات التعلم الآلي التقليدية، في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التعليم والعمل والاقتصاد.

ولم تقتصر الجلسة على الجانب النظري فقط، بل شملت تدريباً عملياً مكثفاً أتاح للطلبة تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي المطورة من Google، وتعلّم كيفية توظيفها بشكل فعّال في حل المشكلات وتنفيذ المشاريع، مع التأكيد على أهمية الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لهذه التقنيات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المشاركة في البرنامج مفتوحة مجاناً أمام جميع طلبة المرحلة الثانوية من المهتمين بمجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، مشيرة إلى أن الجلسة تمثل فرصة تعليمية نوعية تعزز من جاهزية الطلبة للمرحلة الجامعية وسوق العمل.

كما يحصل المشاركون في نهاية الجلسة على شهادة رسمية معتمدة، تُضاف إلى ملفاتهم الأكاديمية والمهنية وتُعزّز من فرصهم في الانضمام إلى مبادرات تعليمية متقدمة أو برامج تطوير مهارات في مجالات التكنولوجيا والابتكار.