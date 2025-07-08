جائزة البحث العلمي في عجمان تحتفي بالفائزين

كرمت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان الفائزين بجائزة البحث العلمي في دورتها الأولى، والتي أطلقها مركز «عجمان إكس» التابع للدائرة، بهدف تشجيع البحث العلمي وتعزيز الابتكار في مختلف مجالات العمل البلدي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة، ويواكب أهداف رؤية عجمان 2030 لبناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة التنمية المستدامة، وتحقيق تطلعاتها المستقبلية للإمارة.

وأقيم الحفل بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، رئيس لجنة الجائزة، والدكتورة الشيخة نورة حميد النعيمي، مستشار ابتكار مدير مركز «عجمان إكس»، والأستاذ الدكتور تامر الشنديدي، مدير برامج الدراسات العليا بجامعة عجمان، وأعضاء لجنة التقييم، وعدد من الباحثين وموظفي الدائرة.

وأكد عبدالرحمن النعيمي أن الجائزة استهدفت تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار، وتوفير بيئة محفزة للإبداع داخل الدائرة، حيث سعت الجائزة لتحفيز الموظفين على تقديم دراسات أصيلة ومشاريع تطبيقية ذات قيمة مضافة، تسهم في تطوير الخدمات البلدية وتحقيق التنمية المستدامة.

مشيداً بحرص الموظفين المبدعين وأصحاب الخبرات المميزة على وضع بصمة مميزة في الدورة الأولى من الجائزة والتي شهدت مشاركة واسعة، حيث قدم 16 موظفاً من كوادر الدائرة 19 بحثاً علمياً متنوعاً.

وأوضحت الدكتورة الشيخة نورة حميد النعيمي، مستشار ابتكار مدير مركز «عجمان إكس»، أن عمليات التقييم تمت بالتعاون مع لجنة علمية متخصصة من جامعة عجمان، وفق معايير دقيقة لضمان جودة وتميز مخرجات البحث العلمي، مؤكدة أن الجائزة تشكل انطلاقة قوية نحو ترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي، وستواصل الدائرة دعمها للباحثين وتعزيز مشاركتهم في تطوير الخدمات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.