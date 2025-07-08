مشاركة قياسية لطلبة العلوم بجامعة الإمارات في أولمبياد الكيمياء الدولي

يشارك 200 من أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية العلوم بجامعة الإمارات في أعمال اللجنة العلمية لأولمبياد الكيمياء الدولي الـ57 (IChO 2025)، الذي تستضيفه دولة الإمارات للمرة الأولى في تاريخها وذلك في إنجاز يعكس التميز الأكاديمي والبحثي لجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وتتولى اللجنة العلمية، التي تضم نخبة من الخبراء والباحثين والطلبة المتميزين، مسؤولية إعداد وتطوير وتقييم الأسئلة النظرية والعملية الخاصة بالمنافسات، إلى جانب الإشراف الأكاديمي على الجوانب العلمية للأولمبياد.

وأكدت الدكتورة شيخة النيادي رئيسة اللجنة العلمية في أولمبياد الكيمياء الدولي في حديثها لـ«البيان» على جاهزية دولة الإمارات وقدرتها على استضافة فعاليات تعليمية بمعايير عالمية، بما يعزز حضورها في مسيرة دعم المعرفة، ويكرس دورها كمركز دولي للابتكار والتعليم النوعي.

وفي هذا الإطار قالت الدكتور شيخة النيادي، أستاذ مساعد في قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الإمارات، ورئيس اللجنة العلمية في أولمبياد الكيمياء الدولي في حديثها لـ«البيان»:

«الأولمبياد أحد أرقى المسابقات العلمية العالمية في مجال الكيمياء، حيث يجمع سنوياً طلبة المرحلة الثانوية من 80 دولة، وذلك في منافسة تهدف إلى تنمية المهارات العلمية واكتشاف الكفاءات الواعدة في مختلف مجالات الكيمياء.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد التزام جامعة الإمارات بدورها الريادي في دعم التعليم والبحث العلمي، وترسيخ مكانتها كمؤسسة وطنية رائدة في دعم الكفاءات الوطنية والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الدولية».

وأضافت: «تتمثل مشاركة جامعة الإمارات في أولمبياد الكيمياء الدولي 2025 في العديد من الأمور، التي تتمثل أبرزها في مسؤولية إعداد وتطوير وتقييم الأسئلة النظرية والعملية الخاصة بالمنافسات، إلى جانب الإشراف الأكاديمي على الجوانب العلمية للأولمبياد».