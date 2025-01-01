خلال حفل تخريج 130 طالباً.. إطلاق «كرسي حمدان بن راشد» بكلية الإمام مالك

أطلقت كلية الإمام مالك للشريعة والقانون كرسي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالكلية، والذي يأتي تقديراً لإسهامات المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

جاء ذلك خلال احتفال الكلية مؤخراً بحضور ورعاية الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، بتخريج 130 خريجاً وخريجة دفعة «قادة المستقبل ورواد العدالة» من حملة البكالوريوس والماجستير في برنامجي الشريعة والقانون، وذلك في قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

وألقى الأستاذ الدكتور عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري، الرئيس التنفيذي للكلية، كلمة رحب فيها براعي الحفل، ورئيس وأعضاء مجلس أمناء الكلية، وضيوف الحفل من مسؤولين وعائلات الخريجين. وأشاد في كلمته بدعم القيادة الرشيدة، وإسهامات المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، مما كان لذلك بالغ الأثر فيما وصلت إليه الكلية من تقدم وتميز على المستويين المحلي والخارجي.

وعبر الدكتور الحميري عن اعتزازه بالطلبة الخريجين من الدفعات السابقة الذين أثبتوا تميزهم وكفاءاتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية، وأبدى فخره بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من خريجي الكلية، وقد تزودوا بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم لدعم مسيرة التنمية وخدمة المجتمع.

وعبر الخريجون عن سعادتهم بتخرجهم واعتزازهم بانتمائهم إلى الكلية التي أعدتهم علمياً ومهنياً لمواجهة التحديات، كما عبروا عن وافر شكرهم وتقديرهم لإدارة الكلية على دعمها المستمر، وحرصها على تمكينهم من تحقيق أهدافهم خلال مراحلهم الدراسية، مثمنين وممتنين لأساتذتهم على جهودهم المخلصة التي ساهمت في نجاحهم وتفوقهم.

وتضمن برنامج الحفل عرضاً مرئياً حول إنجازات الكلية، حيث تسعى من خلال برامجها الأكاديمية إلى تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالي الشريعة والقانون بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع، بينما تحدث من خلاله عدد من طلبة الكلية عن مميزات الدراسة في كلية الإمام مالك.