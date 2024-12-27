معلمة تفوز بجائزة عالمية من الهند

حققت المعلمة شرين رمضان إنجازاً بفوزها بجائزة المعلم العالمي «Global Teacher Award»، التي تطلقها دولة الهند، لتشجيع المعلمين على التميز في مجال التعليم، وخلال مسيرتها المهنية، التي امتدت لأكثر من 16 سنة في مدارس الإمارات، حرصت على تطوير ذاتها من خلال الحصول على العديد من الدورات التدريبية، مما أسهم في صقل مهاراتها، ودفعها نحو العالمية.

وأوضحت المعلمة شرين رمضان أن دور المعلم يتجاوز نقل المعلومات، بل يتحول إلى قائد وقدوة ومصدر إلهام لطلابه ومجتمعه، مؤكدة أن فوزها بالجائزة محطة فارقة ومسؤولية كبيرة في رحلتها نحو التميز.

حيث نجحت في إبراز الدور المحوري للتعليم في بناء المجتمعات، وسلطت الضوء على إنجازاتها التعليمية ومبادراتها الهادفة في تمكين الطلاب من استخدام التكنولوجيا، وتحفيز الإبداع وتعزيز التفكير النقدي.

وأوضحت أن معايير الجائزة تركز على الإبداع والتأثير المجتمعي وتطوير التعليم بأساليب مبتكرة، وهو ما دفعها إلى التفكير خارج الصندوق، وتطوير مبادرات نوعية مثل مبادرة «الأثر الطيب»، التي هدفت إلى تعزيز الأمان الرقمي ومكافحة التنمر الإلكتروني.

وتعد جائزة Global Teacher Award واحدة من أبرز الجوائز العالمية، التي تمنح للمعلمين المتميزين تقديراً لدورهم الفعال في تطوير التعليم.