10 آلاف طالب «تقنية» يستفيدون من «التلمذة المهنية»

استفاد 10 آلاف طالب بكليات التقنية العليا من مبادرة «التلمذة المهنية»، التي حظيت بإقبال كبير، منهم أكثر من 6 آلاف من طلبة الدبلوم والبكالوريوس كمرحلة أولى، وما يقارب 4 آلاف طالب وطالبة في الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2024/ 2025.

وقال الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا لـ«البيان»، إنه سيتم ابتعاث أكثر من خمسة آلاف طالب في الفصل الدراسي الثاني.

مشيراً إلى أن المبادرة أتاحت للطلبة فرص التعرف على سوق العمل وأفضل الممارسات المطبقة في مجالاتهم، مما يصقل مهاراتهم ويعزز قدراتهم المهنية، وبالتالي يكون أقرب من أي وقت مضى للوظيفة، والانطلاق نحو المستقبل.

وأشار إلى أن إعداد وتمكين الكوادر البشرية مسؤولية مشتركة ما بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لتوفير أفضل فرص الدعم على مستوى التدريب والتوظيف للطلبة وتنفيذ المبادرات المحفزة للتفوق والتميز.

وأكد الدكتور فيصل العيان أن الكليات واكبت المستقبل والتحولات الاقتصادية والصناعية برؤية وخطط طموحة تستجيب لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، واستجابة لهذه المتغيرات أطلقت ثلاثة مسارات أكاديمية، تمثلت في البكالوريوس التطبيقي، والدبلوم المهني .

بالإضافة إلى المسرعات الوظيفية «برنامج مهارة». وأضاف أن هذه الرؤية لم تكن لتتحقق من دون التعاون بين الكليات والمؤسسات في القطاع الخاص على وجه الخصوص، والتوسع في الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الجهات والشراكات في الدولة لتطوير برامجها التدريبية والتعليمية، وهو ما يحقق التوازن والتوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

كما أشار إلى أن هذه الشراكات الاستراتيجية هدفها تمكين الطلبة من الحصول على فرص تدريبية حقيقية تتيح لهم اكتساب خبرات عملية مباشرة تناسب التخصصات الجديدة والنمو المتسارع في السوق فور تخرجهم.

فكان تطبيق برنامج «التلمذة المهنية» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي، والذي يتيح للطالب قضاء فترة زمنية تمتد إلى عام في مؤسسات القطاع الخاص ضمن برنامج البكالوريوس التطبيقي، أي ما يعادل 25 % من الفترة الدراسية للبرنامج.

مسرعات وظيفية

وقال مدير مجمع كليات التقنية إنه مع تزايد الوعي بأهمية التعليم التطبيقي والمهني لمواكبة احتياجات سوق العمل المتغير، استقطبت الكليات 4500 طالبة وطالبة في بداية العام الدراسي خريف 2024/2025، وبالتالي وصل إجمالي عدد الطلبة في الكليات إلى 25781 طالباً وطالبة.

كما وصل عدد الطلبة الملتحقين في برامج الدبلوم المهني إلى أكثر من 4900 طالب وطالبة، أما عدد الطلبة الملتحقين ببرنامج المسرعات الوظيفية «برنامج مهارة» فوصل إلى 400 طالب وطالبة.

وقال إن جميع برامج الكليات بمساراتها المختلفة تم تصميمها بالتوافق مع برنامج التلمذة المهنية بناء على معايير المركز الوطني للمؤهلات ومفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد أن المجمع منذ تأسيسه حرص على أن يكون منصة لإعداد القوى البشرية التي تسهم بشكل فعال في بناء منظومة اقتصادية أكثر صلابة.