طالبات «إنجاز» يشاركن في مهرجان النهضة الاستثماري

شاركت طالبات برنامج «إنجاز» للتأهيل لسوق العمل بجامعة الوصل في مهرجان النهضة الاستثماري الوطني «ريتش» لريادة الأعمال، الذي نظمته جمعية النهضة النسائية بدبي، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد تحت شعار «شباب اليوم للغد».

دعم ورعاية

واستعرضت طالبات برنامج «إنجاز» خلال مشاركتهن في المهرجان عدداً من المشاريع والمنتجات التي صنعنها بأنفسهن، مثل العطور والأزياء ومنتجات التجميل، كما تطوع عدد من طالبات البرنامج أيضاً في تنظيم المهرجان.

وقال الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير جامعة الوصل، إن مشاركة طالبات «إنجاز» في المهرجان تأتي ضمن أهداف البرنامج الذي يرمي بشكل أساسي إلى تهيئة الفرص أمام المواطنات لدخول سوق العمل ونشر ثقافة ريادة الأعمال، إلى جانب تدريبهن وتأهيلهن للمنافسة فيه، دعماً للمرأة الإماراتية ورغبة في إكسابها المهارات الناعمة والمهارات الإبداعية.

فصول دراسية

وبين أن البرنامج مخصص للطالبات الإماراتيات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة، وتستمر مدته أربعة فصول دراسية، مدة كل فصل منها 18 أسبوعاً، حيث تخضع الطالبات لعدد مكثف من الدورات المتخصصة التي تتناسب واحتياجات سوق العمل، كما يتيح البرنامج فرص التدريب العملي لهن في المؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة للبرنامج، ما يزيد من فرص حصولهن على عمل يناسب مهاراتهن العلمية والمكتسبة.

مهارات الأطفال

من جهة أخرى، استضاف مهرجان النهضة الاستثماري الوطني «ريتش» ركن التاجر الصغير، وذلك بهدف تعليم الأطفال المهارات الريادية، إضافة إلى نشر الوعي المالي والتجاري وغرس روح المبادرة والابتكار.

وحرص المهرجان على توفير وخلق بيئة عمل تنافسية بين الطلاب، وحازت جميع مشاريع الطلاب التجارية الإقبال الكبير من زوار المهرجان الذي يختتم أعماله اليوم، وحرصوا على شراء العديد من المعروضات والمبيعات التي قدمها الصغار تشجيعاً لتجربتهم التجارية المميزة.

ثقافة مالية

وأوضحت روان الصغير، مؤسسة مبادرة التاجر الصغير، أن مشروع التاجر الصغير عبارة عن مبادرة مجتمعية موجهة للأطفال من عمر 6 إلى 16 عاماً، وتهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف السامية التي تتمثل في ترسيخ الثقافة المالية وإدارة الأموال لدى الأطفال في عمر مبكر، لمعرفة حقوقهم ومسؤولياتهم، ولتمكينهم من الاستخدام الأفضل للموارد المالية ليصبحوا فاعلين في المجتمع.

وأشارت إلى أن المشروع الذي استقطب 700 طالب وطالبة منذ انطلاقته قبل 3 سنوات سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم ورش تدريبية للأطفال لتعليمهم الأساليب العلمية في تسويق منتجاتهم سواء في البازارات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثمنة الدعم الكبير المقدم من جمعية النهضة ومكتبة محمد بن راشد.