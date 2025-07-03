برنامج صيفي في العين لتنمية مهارات الذكاء الاصطناعي

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 25 وذلك تحت شعار «استراح وقيض بهيلي»، والذي تنظمه جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل في مركز هيلي مول بالعين، متضمناً باقة من الفعاليات الجاذبة والمتنوعة الترفيهية والرياضة والإبداعية، وأخرى تسهم في تعزيز برامج الذكاء الاصطناعي.

وقالت مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، إن البرنامج الوطني الصيفي يحمل في موسمه الجديد شعار «استراح وقيض بهيلي»، وهو موجّه لأجيال منطقة العين بمختلف الأعمار.

ويهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والحس الوطني بالولاء والانتماء، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف الفئة العمرية من 5 حتى 18 عاماً للإناث، ومن 5 وحتى 14 عاماً للذكور.

وذلك من يوم الاثنين وحتى الخميس المخصص للرحلات، ويركز على تنمية مهارات المنتسبين للبرنامج وصقل قدراتهم الفكرية والإبداعية خلال الإجازة الصيفية واستغلال أوقات الفراغ استغلالاً مثمراً يثري معارفهم ويعزز ثقافتهم في مجال الاستدامة وحب القراءة وشغف الموروث والتعرف على الحرفيات المعززة لتاريخ وحضارة دولة الإمارات.

وأضافت: يتضمن البرنامج أنشطة تفاعلية وطنية وتربوية ومهارية، تعزز مرتكزات الهوية الوطنية وتحقق أهداف القراءة، والاستدامة والسنع الإماراتي عبر 4 أسابيع من 30 يونيو وحتى 24 يوليو، ويحمل الأسبوع الأول عنوان «الهوية الوطنية والسنع الإماراتي».

والثاني «القيم المجتمعية والأسرية»، والثالث «الذكاء الاصطناعي والاستدامة»، فيما خصص الأسبوع الرابع لريادة الأعمال والاستثمار للرواد الصغار، ويتخلله فعاليات ثقافية، وفنية، ورياضية وأنشطة تنمي التفكير الإبداعي، بالإضافة إلى دمج أصحاب الهمم.

وأوضحت الدكتورة نعيمة عبداللطيف قاسم، المدير الإداري لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، أن إطلاق مبادرة «ذكاء اصطناعي في دقيقة» توعوية رقمية تهدف لتبسيط مفاهيم وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتقديمها للمستهدفين بلغة مفهومة وسريعة، من خلال سلسلة منشورات تعليمية يومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستعرض كل مرة مصطلحاً واحداً بطريقة مبسطة لا تتجاوز الدقيقة.

وتهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية، وتحفيز الفضول العلمي، وتمكين الأفراد من فهم أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءاً من حياتهم اليومية مستهدفة رؤية ثاقبة بأن يصبح الذكاء الاصطناعي مفهوماً للجميع، من خلال تبسيطه وتحويله إلى معرفة يسهل الوصول إليها.