«التربية»: 3 أسباب لحجب الشهادات ولا اختبارات تعويضية للمتغيبين عن «الإعادة»

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الشهادة النهائية للعام الدراسي 2024-2025 قد تُحجب عن الطلبة في حال وجود التزامات مالية غير مسددة على الطالب، أو في حال عدم تسليم جهاز الحاسوب المدرسي، أو عدم تحديث البيانات الشخصية المطلوبة في النظام الإلكتروني. وأشارت إلى أن هذه الأسباب تُعد من أبرز العوائق التي تحول دون تسلم الشهادة النهائية للطلبة، ودعت المدارس أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة الأوضاع الأكاديمية والإدارية لأبنائهم بشكل منتظم، لضمان استيفاء جميع المتطلبات التي تتيح لهم استلام الشهادات دون عوائق.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن امتحانات الإعادة التي تقام بعد نهاية العام الدراسي لطلبة الصفوف من الـ 3 حتى الـ 12، في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، ستركز على مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط، مشيرة إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعدد مواد الإعادة التي يحق للطالب التقدم لاختبارها، حتى وإن كانت جميع المواد.

وحذرت من أن الغياب عن اختبارات الإعادة حتى لو كان بعذر مقبول لا يمنح الطالب حق الحصول على اختبار تعويضي، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالحضور وفق المواعيد المعتمدة.

وفي رسالة توجيهية من المدارس لأولياء الأمور، أكدت فيها المدارس أن أداء الاختبارات «عن بُعد» غير مسموح به في معظم الحالات، بما في ذلك الحالات المرضية المؤقتة داخل الدولة، والتي لا تُعد مبرراً مباشراً للاختبار عن بُعد. وأوضحت المدارس أنه يتم التنسيق في هذه الحالات لتشكيل لجنة داخل المدرسة، تحت إشراف طبي، لتمكين الطالب من أداء الاختبار حضورياً.

وبينت المدارس أنه يُستثنى فقط من هذا القرار الحالات المعتمدة من اللجنة الطبية المختصة في القطاع، والتي يُثبت فيها أن الطالب غير قادر على الحضور لأسباب صحية موثقة بمخاطر مؤكدة على صحته أو على العاملين في لجنة الامتحان وذلك بناء على تقرير طبي معتمد.

وأكدت الإدارات المدرسية على أن السفر لأغراض السياحة أو الإجازات العائلية لا يُعد مبرراً مقبولاً لأداء الاختبار عن بُعد، وهذا العذر غير معتمد رسمياً، ودعت جميع الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعتمدة لضمان استمرارية العملية التعليمية، وتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية.